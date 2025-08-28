Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Tres delincuentes ingresaron a la heladería Trevi de la Costanera santafesina, y al no hallar dinero, escaparon con los productos del lugar. No hubo detenidos

Un insólito robo en una heladería de la Costanera santafesina ocurrió durante la madrugada de este jueves. Alrededor de las 2.50, tres delincuentes ingresaron a la sucursal de la cadena Trevi , ubicada en 7 Jefes al 4500 , y al no encontrar dinero ni elementos de valor, escaparon con tortas, helados y bebidas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los ladrones intentó abrir una ventana y al no lograrlo, pateó con fuerza la puerta principal hasta conseguir entrar. Una vez adentro, se sumaron sus dos cómplices y comenzaron a revisar el lugar en busca de dinero.

Aprovecharon la heladería

Al no poder concretar su objetivo, los delincuentes se apoderaron de tortas, productos helados de la marca que estaban en los exhibidores y varias botellas de gaseosa que se encontraban sobre el mostrador.

El hecho fue descubierto horas después, cerca de las 6, cuando personal de la Policía Motorizada que patrullaba la zona advirtió la puerta abierta y el desorden en el interior del comercio. Inmediatamente dieron aviso al propietario de la heladería.

Hasta el momento no hubo detenidos y la investigación continúa para identificar a los responsables del robo.

robo heladeria Trevi El interior de la heladería que sufrió el robo en la Costanera santafesina gentileza

• LEER MÁS: Violencia en barrio Coronel Dorrego: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados