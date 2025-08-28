Violencia en barrio Coronel Dorrego: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

El hecho sucedió en la madrugada cuando un grupo de jóvenes agredió al personal policial, que no sufrió heridas de gravedad. La fiscalía investiga el violento episodio

La noche del miércoles en Coronel Dorrego quedó marcada por una violenta secuencia que sacudió al barrio y dejó como saldo tres policías heridos , patrulleros destrozados y la detención de un adolescente de 16 años .

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando vecinos denunciaron al 911 la presencia de un grupo de jóvenes armados que mantenían en vilo a la cuadra. En respuesta, tres móviles del Comando Radioeléctrico —identificados como 12.302, 12.303 y 12.304— llegaron al lugar con seis agentes a bordo.

Lo que debía ser una intervención preventiva terminó en una emboscada. Apenas los patrulleros ingresaron a la intersección de Güemes y Azcuénaga, fueron atacados a piedrazos y con objetos contundentes. En cuestión de segundos, los vidrios de los móviles quedaron astillados y la carrocería marcada por los golpes.

Tres agentes heridos

En medio del caos, una mujer policía y dos hombres agentes sufrieron lesiones producto de los impactos. Aunque no fueron de gravedad, debieron recibir atención médica tras el ataque.

Un adolescente detenido y prófugos

Pese al clima hostil, los uniformados lograron aprehender a un menor de 16 años, señalado como uno de los protagonistas de la agresión. Otros jóvenes que participaron en los disturbios escaparon y permanecen prófugos hasta el momento.

Cuando cesaron los incidentes, el saldo fue claro: tres policías lesionados, tres patrulleros dañados y un barrio entero sumido en la tensión. Los móviles, con los daños visibles, debieron ser retirados bajo custodia.

La causa en la Justicia

La Jefatura de la Unidad Regional I informó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Flagrancia de turno ordenó un relevamiento completo de las lesiones y daños, mientras que la Fiscalía de Menores tomó intervención sobre la situación procesal del adolescente detenido, cuya definición se espera durante este jueves.

