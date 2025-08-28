Uno Santa Fe | Policiales | barrio Coronel Dorrego

Violencia en barrio Coronel Dorrego: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

El hecho sucedió en la madrugada cuando un grupo de jóvenes agredió al personal policial, que no sufrió heridas de gravedad. La fiscalía investiga el violento episodio

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de agosto 2025 · 09:13hs
Violencia en Coronel Dorrego: un menor detenido

gentileza

Violencia en Coronel Dorrego: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

La noche del miércoles en Coronel Dorrego quedó marcada por una violenta secuencia que sacudió al barrio y dejó como saldo tres policías heridos, patrulleros destrozados y la detención de un adolescente de 16 años.

noche violenta guadalupe oeste 2
Violencia en Guadalupe Oeste: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

Violencia en Guadalupe Oeste: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

noche violenta guadalupe oeste 3
Violencia en Guadalupe Oeste: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

Violencia en Guadalupe Oeste: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados

Emboscada en la esquina de Güemes y Azcuénaga

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando vecinos denunciaron al 911 la presencia de un grupo de jóvenes armados que mantenían en vilo a la cuadra. En respuesta, tres móviles del Comando Radioeléctrico —identificados como 12.302, 12.303 y 12.304— llegaron al lugar con seis agentes a bordo.

Lo que debía ser una intervención preventiva terminó en una emboscada. Apenas los patrulleros ingresaron a la intersección de Güemes y Azcuénaga, fueron atacados a piedrazos y con objetos contundentes. En cuestión de segundos, los vidrios de los móviles quedaron astillados y la carrocería marcada por los golpes.

Embed

Tres agentes heridos

En medio del caos, una mujer policía y dos hombres agentes sufrieron lesiones producto de los impactos. Aunque no fueron de gravedad, debieron recibir atención médica tras el ataque.

Un adolescente detenido y prófugos

Pese al clima hostil, los uniformados lograron aprehender a un menor de 16 años, señalado como uno de los protagonistas de la agresión. Otros jóvenes que participaron en los disturbios escaparon y permanecen prófugos hasta el momento.

Cuando cesaron los incidentes, el saldo fue claro: tres policías lesionados, tres patrulleros dañados y un barrio entero sumido en la tensión. Los móviles, con los daños visibles, debieron ser retirados bajo custodia.

La causa en la Justicia

La Jefatura de la Unidad Regional I informó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal de Flagrancia de turno ordenó un relevamiento completo de las lesiones y daños, mientras que la Fiscalía de Menores tomó intervención sobre la situación procesal del adolescente detenido, cuya definición se espera durante este jueves.

• LEER MÁS: Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

barrio Coronel Dorrego detenido patrulleros heridos
Noticias relacionadas
cayo dibu, uno de los 10 delincuentes profugos mas buscados por la policia de santa fe

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

La puerta de la escuela en La Guardia, el lugar donde sucedieron los hechos 

Una mujer fue apuñalada por su tía cuando dejaba a sus sobrinas en la escuela de La Guardia

Hugo Schnell. El hombre de 81 años atiende aún su verdulería en barrio Guadalupe Oeste.

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Allanamientos en Guadalupe Oeste

Guadalupe Oeste: detuvieron a los integrantes de una banda que robaba motos con una camioneta

Lo último

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Último Momento
Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo

"Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Ovación
Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Del Sel, vice de Unión: Tenemos un club sólido y en expansión

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná