Robo de motos con extrema violencia en Santa Fe: hubo dos casos graves en pocas horas

El herido fue auxiliado por transeúntes que dieron aviso al servicio de emergencias 107. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Cullen, donde, a pesar de la gravedad de las heridas, logró estabilizarse y se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento, los asaltantes continúan prófugos y la motocicleta sustraída no ha sido localizada.

El otro caso

El segundo hecho de inseguridad también ocurrió la madrugada del domingo en el barrio San Roque. Gonzalo, la víctima, relató que había comprado su motocicleta Honda Tornado 300cc el pasado viernes y que, mientras circulaba junto a su pareja por la intersección de las calles Quintana y Lavalle, fueron abordados por motochorros armados. "Venía circulando por Quintana de este a oeste, y en la intersección con Lavalle se me pone a la par una moto con dos masculinos. Los dos tenían casco, y a punta de pistola me dijeron reiteradas veces que me bajara de la moto", contó Gonzalo.

Los delincuentes no solo se llevaron la motocicleta recién adquirida, sino también su teléfono celular y billetera. "Con una de las tarjetas que me sacaron, compraron juegos online, así que también hice la denuncia pertinente", agregó la víctima, quien expresó su frustración: "Da mucha impotencia porque uno trabaja 15 horas por día y ahorra durante años, para que en un instante te lo quiten todo".

Ambos hechos ponen en evidencia la impunidad con la que operan los delincuentes. "La facilidad con la que se desplazan armados por las calles es alarmante", concluyó Gonzalo.