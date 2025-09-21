Uno Santa Fe | Policiales | Gendarme

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

El gendarme trasladaba a una pareja cuando intentaron robarle con un arma de utilería. Ambos sospechosos, de 29 y 30 años, quedaron detenidos

21 de septiembre 2025 · 17:42hs
Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un intento de robo terminó con dos personas heridas de bala en la madrugada del domingo en la ciudad de Rosario, en la zona de Cabin 9.

La víctima resultó ser un gendarme de 45 años que, en su tiempo libre, trabaja como chofer de la aplicación Uber.

El hecho ocurrió cerca de las 00.20 en la intersección de calle El Chajá y las vías. Según el parte policial, el efectivo trasladaba a una pareja —identificada como Daiana A., de 29 años, y Emanuel E., de 30— cuando, al llegar a destino, el hombre que viajaba en el asiento trasero lo amenazó con un arma y le sustrajo el celular y la billetera.

Cuando ambos descendieron del vehículo, el gendarme se identificó como tal. En ese momento, la mujer le gritó a su cómplice: “¡Matálo!”. Ante esa situación, el agente efectuó varios disparos que impactaron en los dos asaltantes.

>> Leer más: Reclamo de choferes de Uber y Didi: "Los inspectores municipales nos están corriendo hasta abajo de la cama"

Los heridos

Ambos sospechosos fueron trasladados de urgencia a hospitales públicos. La joven ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvares (Heca) de la ciudad de Rosario con múltiples heridas de arma de fuego y debió ser intervenida quirúrgicamente por riesgo de vida.

Su compañero, en tanto, fue derivado al Hospital Centenario con lesiones de arma de fuego en el brazo derecho, la pierna izquierda y el glúteo, además de una herida cortante en la frente.

En el lugar, la Policía secuestró un arma que sería de aire comprimido, utilizada por los atacantes en el intento de asalto. El caso quedó bajo la órbita del fiscal Pol René Moutin, quien dispuso la libertad del gendarme y la devolución de todas sus pertenencias, incluido el auto con el que trabaja.

En tanto, Daiana A. y Emanuel E. quedaron detenidos bajo la acusación de robo calificado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa. Las actuaciones serán remitidas este lunes a primera hora a la Justicia.

Gendarme uber robo Ladrones Rosario
Noticias relacionadas
El arma de guerra secuestrada

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

La droga fue secuestrada antes de la realización de fiestas electrónicas

Rosario: cayeron cuatro narcos que vendían drogas de diseño valuadas en $61.500.000

cayo una profuga por el crimen de leonela de alvarez en medio de un operativo antinarcoticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Lo último

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Último Momento
Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Rosario: un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el hospital

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Temperaturas y precipitaciones: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera en Santa Fe

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná