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Salideras bancarias: cayeron dos delincuentes que operaban en barrio Villa María Selva y asaltaban a personas mayores

Los acusados, de 26 y 19 años, fueron identificados tras un trabajo de análisis de imágenes y seguimiento

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de marzo 2026 · 14:33hs
Salideras bancarias: cayeron dos delincuentes que operaban en barrio Villa María Selva y asaltaban a personas mayores

Este jueves por la mañana fueron aprehendidos dos delincuentes acusados de protagonizar una serie de violentas salideras bancarias en el barrio Villa María Selva, en la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes seleccionaban a sus víctimas —principalmente personas mayores— a la salida de entidades bancarias y crediticias, para luego asaltarlas bajo la modalidad de arrebato.

Los sospechosos se movilizaban en motocicleta, subían a las veredas y, en cuestión de segundos, arrancaban carteras, morrales o portafolios para escapar a toda velocidad.

La clave para esclarecer los hechos fue el sistema de videovigilancia instalado en la zona, con epicentro en la intersección de avenidas Aristóbulo del Valle y Galicia, uno de los puntos de mayor circulación del barrio. Las imágenes, tanto públicas como privadas, permitieron identificar a los autores, reconstruir sus movimientos y ubicar sus domicilios.

Investigación

El trabajo fue llevado adelante por pesquisas de la PDI de Inteligencia Táctica, que analizaron registros de cámaras de seguridad comerciales, domiciliarias y del sistema público. La pesquisa se inició a partir de diversas denuncias que daban cuenta de la reiteración de estos hechos delictivos.

Los investigadores lograron establecer la modalidad de acción, el vehículo utilizado y los recorridos habituales de los sospechosos, quienes aguardaban la salida de sus víctimas en zonas de alto movimiento financiero.

Con las pruebas reunidas, la información fue remitida a la fiscalía del MPA, que impulsó la causa y solicitó las medidas judiciales correspondientes. Finalmente, un juez autorizó la realización de dos allanamientos simultáneos.

Aprehensiones

Los operativos fueron concretados por agentes de la PDI con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT). Uno de los procedimientos se realizó en Azopardo al 9000, donde fue detenido un joven de 26 años, identificado como N. S. C. El segundo tuvo lugar en pasaje Leiva al 9200, donde fue aprehendido E. M. F., de 19 años.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas en los hechos investigados.

Delitos imputados

Tras los procedimientos, se informó lo actuado a la Jefatura de la PDI Región I y a la fiscal interviniente, quien dispuso que ambos detenidos permanezcan privados de su libertad.

Los sospechosos serán imputados como presuntos autores de robos calificados reiterados, en el marco de una causa que busca esclarecer la totalidad de los hechos cometidos bajo esta modalidad en la zona.

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