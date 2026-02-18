Rescataron a una mujer tras horas de golpes y amenazas y detuvieron al agresor que la mantuvo privada de su libertad

Los gritos desgarradores provenientes del interior de una vivienda en barrio Jardín Mayoraz alertaron a los vecinos que hicieron la denuncia al 911. Policías del Comando ingresaron a la vivienda, rescataron a la mujer y atraparon al agresor

Este martes, a las 19.30 , se vivieron momentos de hondo dramatismo y tensión en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Ricardo Aldao al 3100 , en el barrio Jardín Mayoraz de la ciudad de Santa Fe , cuando vecinos de la cuadra escucharon desgarradores gritos de auxilio provenientes del inmueble.

Fueron ellos quienes denunciaron la situación a los operadores de la central de emergencias 911 . Minutos después arribaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico .

Mujer rescatada y agresor apresado

Uno de los policías se aproximó a una ventana entreabierta y observó cómo una mujer era amenazada por un hombre con un arma blanca. La situación era de extrema tensión, por lo que los uniformados resolvieron ingresar por la fuerza al domicilio, aprehender al agresor y rescatar a la víctima.

La mujer, visiblemente afectada y bajo un fuerte estado de nerviosismo, relató que la situación se había prolongado durante varias horas. Describió esos momentos como mortificantes e interminables, sin posibilidad de recuperar su libertad y con la sensación constante de que su vida estaba en riesgo.

Los efectivos secuestraron el cuchillo con el que el hombre la amenazó y procedieron a su detención. La víctima fue trasladada para su examen en Medicina Legal.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de lesiones dolosas, amenazas calificadas y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

• LEER MÁS: Ingresaron al crematorio municipal, causaron destrozos y robaron herramientas y electrodomésticos