Continúa en marcha el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo

La iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Santo Tomé se desarrolla en la zona de Belgrano, en el tramo comprendido entre las calles Richieri y Laprade

9 de septiembre 2025 · 08:31hs
Se continúa desarrollando el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo en Santo Tomé

Se continúa desarrollando el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé informa a la comunidad que avanza con la ejecución del Plan Intensivo de Mejorado Pétreo, una iniciativa destinada a mejorar la transitabilidad y las condiciones de las calles de tierra en los distintos barrios de la ciudad. En el marco de este programa, y conforme al cronograma establecido, los trabajos se están desarrollando en la zona Belgrano, en el tramo comprendido entre las calles Richieri y Laprade.

Respecto a la metodología técnica, el Secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, detalló: "Nuestra estrategia combina tres ejes fundamentales: aporte de suelo y compactación para garantizar una base estable, mantenimiento de las cunetas para garantizar el escurrimiento pluvial, y finalmente incorporación de agregado pétreo para dar cobertura a las calles intervenidas. Todo el proceso se realiza gracias a la coordinación de cuadrillas especializadas. Esto nos permite maximizar la eficiencia y garantizar resultados duraderos con toda la maquinaria recientemente incorporada con recursos municipales".

Estas intervenciones forman parte de una estrategia para consolidar una red vial segura y accesible para todos los vecinos.

