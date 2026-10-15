"Se nos terminó la paciencia": vigilia estudiantil en la UNL en defensa de la universidad pública

La jornada de protesta es impulsada por el Frente 22 de Noviembre en las facultades de Humanidades, Trabajo Social, la EIS y la Escuela Secundaria. Comenzó este miércoles en el predio de barrio El Pozo con bandas en vivo y olla popular, y continuará este jueves con marcha y acto central frente al histórico edificio de bulevar Pellegrini.

La jornada busca visibilizar la defensa de la soberanía, la educación pública y la democracia ante la situación actual de las universidades públicas.

La defensa de la universidad pública es el eje de una vigilia impulsada por el Frente 22 de Noviembre , conducción de los centros de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, la Facultad de Trabajo Social, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

La convocatoria está dirigida a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la ciudad de Santa Fe , con el objetivo de sumar apoyos a una jornada de protesta que busca visibilizar los reclamos de la comunidad estudiantil.

Estudiantes de la UNL realizaron una vigilia en defensa de la universidad pública bajo la consigna “A los estudiantes se nos terminó la paciencia”. Luz Hechim Bertone

Bajo la consigna “A los estudiantes se nos terminó la paciencia”, la medida de fuerza comenzó durante la tarde del miércoles 14 de octubre en la Ciudad Universitaria de la UNL, ubicada en barrio El Pozo. Allí se desarrollaron actividades culturales, con bandas en vivo, y se organizó una olla popular como parte de la jornada de protesta.

Vigilia por la universidad pública: cómo continúa este jueves

Las actividades continuarán este jueves con una radio abierta y una nueva olla popular. Posteriormente, los estudiantes y las organizaciones participantes marcharán hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, donde se realizarán los actos centrales de la convocatoria en la ciudad de Santa Fe.

La iniciativa busca fortalecer la participación estudiantil y el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad frente a la situación de las universidades públicas.

La protesta incluyó actividades culturales y ollas populares, y culminará con una movilización al Rectorado de la UNL. Luz Hechim Bertone

La protesta incluyó actividades culturales y ollas populares, y culminará con una movilización al Rectorado de la UNL. Luz Hechim Bertone

Entre los principales motivos de la movilización se encuentran la defensa de la soberanía, la educación pública y la democracia. Desde el Frente 22 de Noviembre convocaron a ampliar la participación y a expresar la solidaridad con los reclamos de la comunidad universitaria.