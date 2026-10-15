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Santa Fe tendrá dos movilizaciones este jueves: marchan las universidades y organizaciones por la discapacidad

La quinta Marcha Federal Universitaria comenzará por la tarde, mientras que la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad se concentrará desde las 9.30 en Plaza 25 de Mayo. Ambas convocatorias reclamarán por el cumplimiento de derechos y políticas pública

15 de octubre 2026 · 08:39hs
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Santa Fe tendrá este jueves dos movilizaciones

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Santa Fe tendrá este jueves dos movilizaciones, la Marcha Federal Universitaria y la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad.

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 15 de octubre dos importantes movilizaciones. Por un lado, se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe (UTN), organizaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes. Por otro, la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad se concentrará en la Plaza 25 de Mayo para reclamar por la continuidad de la emergencia en discapacidad.

Las protestas se desarrollarán en distintos puntos de la capital provincial y generarán cortes de tránsito y desvíos en los recorridos de varias líneas de colectivos, especialmente en el sector céntrico y en las inmediaciones del Rectorado de la UNL.

Marcha Federal Universitaria: horarios y puntos de encuentro en Santa Fe

Bajo el lema “La llama no se apaga”, la quinta Marcha Federal Universitaria se realizará para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

La convocatoria reúne a la UNL, la UTN Santa Fe, la Federación Universitaria del Litoral (FUL), la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL), la Asociación del Personal NoDocente de la UNL (APUL), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y el Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe.

La CGT Regional Santa Fe también confirmó su participación, con una movilización sindical que sumará al movimiento obrero organizado al reclamo de la comunidad educativa.

El cronograma previsto para la jornada es el siguiente:

  • A las 16: concentración en Pedro Vittori y bulevar Gálvez, en inmediaciones de El Molino.
  • A las 17: acto central frente al Rectorado de la UNL, ubicado en bulevar Pellegrini 2750.

La movilización se replicará en distintas ciudades del país con el objetivo de reclamar el financiamiento del sistema universitario público.

• LEER MÁS: La CGT Santa Fe se suma a la marcha universitaria de este jueves y anticipa una amplia movilización sindical

Qué reclaman las universidades públicas

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo que la comunidad universitaria continúa reclamando el “cumplimiento efectivo, inmediato e integral de la Ley de Financiamiento Universitario”. Según señaló, a un año de su sanción, la norma todavía no fue ejecutada.

Entre los principales reclamos se encuentran la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la cobertura de los gastos de funcionamiento, afectados por la inflación.

Tarabella también cuestionó el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo nacional ante el Congreso, al considerar que no contempla las partidas necesarias ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.

En ese marco, la marcha buscará que los legisladores nacionales revisen el proyecto presupuestario y garanticen los recursos indispensables para el funcionamiento de las universidades durante el próximo año.

Desvíos de colectivos por la Marcha Federal Universitaria

La movilización provocará modificaciones temporales en los recorridos del transporte urbano de pasajeros. Los cambios se implementarán por etapas, según las zonas afectadas y el avance de las concentraciones.

De 15 a 16: desvíos en la zona de 1.º de Mayo y Santiago del Estero

El primer sector afectado comprenderá las inmediaciones de 1.º de Mayo, entre Santiago del Estero y Suipacha, además de distintas intersecciones de Santiago del Estero, Rivadavia y bulevar Gálvez.

Los recorridos alternativos previstos son:

  • Líneas 1 y 15 (ida): 1.º de Mayo, Obispo Gelabert, Urquiza y Suipacha, para retomar el recorrido habitual.
  • Líneas 8 y 13 (ida) y línea 2 (vuelta): Balcarce, San Luis, Junín y San Jerónimo.
  • Línea 16 (ida): bulevar Gálvez, Necochea, Maipú, Marcial Candioti, Balcarce, San Luis, Crespo, 4 de Enero, Obispo Gelabert y Freyre.
  • Líneas 4, 10 y 11 (ida): Mariano Comas, Urquiza, Suipacha y San Jerónimo.
  • Línea 18 (ida): San Jerónimo, Mariano Comas, Urquiza y Suipacha.
  • Línea 13 (vuelta): Santiago del Estero, Urquiza, Suipacha, Belgrano e Ituzaingó.
  • Línea 16 (vuelta): Suipacha, Belgrano e Ituzaingó.
  • Línea 5 (vuelta): 9 de Julio, Crespo, 4 de Enero y Obispo Gelabert.
  • Línea 18 (vuelta): 9 de Julio, Crespo, 4 de Enero, Cándido Pujato y Facundo Zuviría.
  • Línea 4 (vuelta): 9 de Julio, Suipacha, Belgrano, Maipú y Pedro Vittori.
  • Líneas 10 y 11 (vuelta): Rivadavia, Suipacha, Belgrano, Maipú y Pedro Vittori.
  • Líneas 8 y 14 (vuelta): Rivadavia, Suipacha y Belgrano.
  • Línea 9 (vuelta): Junín, 4 de Enero y Obispo Gelabert.

De 16 a 17: cambios en bulevar Pellegrini y Rivadavia

Durante esta franja horaria, los desvíos estarán vinculados con la concentración en la zona de bulevar Pellegrini y Rivadavia.

  • Línea 16 (ida): bulevar Gálvez, Necochea, Maipú, Marcial Candioti, Balcarce, Obispo Gelabert y Freyre.
  • Líneas 4, 10 y 11 (ida): Mariano Comas, Urquiza, Suipacha y San Jerónimo.
  • Línea 18 (ida): San Jerónimo, Mariano Comas, Urquiza y Suipacha.
  • Línea 4 (vuelta): 9 de Julio, Suipacha, Belgrano, Maipú y Pedro Vittori.
  • Líneas 10 y 11 (vuelta): Rivadavia, Suipacha, Belgrano, Maipú y Pedro Vittori.
  • Líneas 8 y 14 (vuelta): Rivadavia, Suipacha y Belgrano.

De 17 a 19: cortes en bulevar Pellegrini

Entre las 17 y las 19, aproximadamente, la zona afectada comprenderá bulevar Pellegrini, entre 9 de Julio y Rivadavia.

Durante ese período se prevén los siguientes cambios:

  • Línea 16 (ida): bulevar Gálvez, Necochea, Maipú, Marcial Candioti, Balcarce, Obispo Gelabert y Freyre.
  • Líneas 4, 10 y 11 (ida): Mariano Comas, Urquiza, Suipacha y San Jerónimo.
  • Línea 18 (ida): San Jerónimo, Mariano Comas, Urquiza y Suipacha.

Los horarios son aproximados y los desvíos estarán sujetos al desarrollo de las movilizaciones. Se recomienda a los usuarios del transporte público prever demoras y consultar las actualizaciones del servicio antes de viajar.

Movilización por los derechos de las personas con discapacidad

Además de la marcha universitaria, la Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad se movilizará este jueves desde las 9.30 en la Plaza 25 de Mayo para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la derogación del DNU 70/23.

La convocatoria se realizará en un contexto de debate en el Congreso de la Nación sobre la continuidad de la emergencia y el tratamiento de una nueva iniciativa presentada por el oficialismo.

Desde la Asamblea denunciaron el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las bajas de pensiones mediante auditorías que consideran inaccesibles, la falta de cobertura de Incluir Salud y la precarización laboral.

También expresaron su rechazo al dictamen oficialista, al sostener que profundiza el ajuste sobre las personas con discapacidad.

Entre sus principales demandas, las organizaciones reclaman ingresos dignos, prestaciones financiadas, acceso al trabajo, transporte accesible y apoyos para vivir con autonomía.

Santa Fe movilización jueves Universidades discapacidad
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