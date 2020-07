Superpoblación de presos: las comisarías tienen alojados más del doble de su capacidad

Los hechos ocurridos con la intentona de motín en la Seccional 9ª desnudaron un problema subyacente que es el de la superpoblación de detenidos en comisarías del departamento La Capital en general y en la ciudad de Santa Fe en particular, desconociendo la orden que impartió con relación a esa compleja temática el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain. Actualmente, la capacidad para el alojamiento de detenidos en comisarías es de 122 personas, siendo que alcanza los 269, es decir, más del doble.



Por ese motivo y por la intervención de la Defensoría General es que fueron sacados 21 presos de la Comisaría 9ª, reasignándolos a nuevos destinos con la finalidad de descomprimir la situación de hacinamiento y los derivados problemas de convivencia.

• LEER MÁS: Luego de un motín por hacinamiento, trasladaron a 21 presos

Mediante la Resolución 0665/20 del 24 de mayo de 2020, el ministro de Seguridad Marcelo Sain instruyó a los encargados de las dependencias policiales que no se reciban más detenidos hasta que no se adecuen las capacidades de alojamiento en esos lugares. En el mismo documento fue declarada la emergencia en las condiciones de detención en penales.

Pero, la situación actual en cifras, no solo explica por sí misma el no acatamiento a la orden del ministro de Seguridad, sino que marca que el sistema está completamente desbordado. Desde la tarde del lunes 23 de marzo y la madrugada del martes 24, con el motín de la cárcel de Las Flores, destruida en un 70 por ciento según los funcionarios del área de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, la Unidad Regional I La Capital no pudo derivar el excedente de personas detenidas a esa unidad carcelaria, con el consiguiente agravamiento en la superpoblación mencionada.

UNO Santa Fe publicó el 30 de marzo un detalle con la situación de los presos desde 2005 hasta 2020, bajo el título, "Radiografía: en 15 años se triplicó la cantidad de presos en la provincia de Santa Fe". Esa nota contiene un análisis pormenorizado sobre el fenómeno que crece año a año, y se complejiza más, cuando existen motines mortales como los ocurridos entre la tarde del lunes 23 de marzo y la madrugada del martes 24, cuando un preso murió en la cárcel de Coronda y otros cuatro en la cárcel de Las Flores.