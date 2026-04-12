Tensión en un control de alcoholemia: un policía sacó su arma y apuntó al conductor que había intentado atropellarlo

Sucedió en un control sobre 9 de Julio y Obispo Gelabert. El policía que se encontraba deteniendo el auto en su frente sacó su arma reglamentaria y apuntó al conductor luego de que este quisiera poner en marcha el vehículo.

Un tenso episodio se registró en la madrugada de este domingo durante un operativo de control de alcoholemia en la zona céntrica de la ciudad, específicamente en la intersección de 9 de Julio y Obispo Gelabert.

En el lugar, un conductor que habría dado positivo en el test de alcoholemia intentó darse a la fuga, lo que generó momentos de tensión.

En el video captado por el portal Santa Fe Emergencias se ve como el policía que se encontraba deteniendo el auto en su frente sacó su arma reglamentaria y apuntó al conductor luego de que este quisiera poner en marcha el vehículo e intentar atropellarlo.

Ante esta situación, intervino personal de control y seguridad, que logró contener el episodio y restablecer la normalidad en la zona. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las actuaciones posteriores ni sobre posibles sanciones al involucrado.

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