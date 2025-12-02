Uno Santa Fe | Policiales | tragedia

Tragedia en barrio Belgrano: una mujer se descompensó y falleció mientras viajaba en un colectivo

El trágico suceso ocurrió en las primeras horas de la tarde de este martes, en la zona de Urquiza y Estanislao Zeballos. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el servicio de emergencias, la mujer de unos 50 años falleció en el lugar.

2 de diciembre 2025 · 20:59hs
Tragedia en barrio Belgrano. Una mujer se descompensó y falleció mientras viajaba en un colectivo

Jose Busiemi

Tragedia en barrio Belgrano. Una mujer se descompensó y falleció mientras viajaba en un colectivo

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad falleció este martes por la tarde tras sufrir una descompensación mientras viajaba a bordo de un colectivo de la Línea 11 en la ciudad de Santa Fe. La tragedia se desató cuando la unidad de transporte circulaba por las calles de barrio Belgrano.

El lamentable suceso tuvo lugar alrededor de las 14, en la intersección de Urquiza y Estanislao Zeballos.

LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Emergencia

Según se informó, la víctima se descompensó mientras se trasladaba en el bus. Ante la situación, el chofer detuvo inmediatamente la marcha del vehículo y se dio aviso al servicio de emergencias 107.

Personal médico acudió al lugar y realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizar a la mujer. No obstante, a pesar de los esfuerzos, el personal sanitario confirmó su deceso en el lugar.

Mientras el lamentable hecho ocurría, el colectivo quedó sobre la calle y los ocupantes, que bajaron del mismo, fueron testigos del momento menos deseado por todos los que estaban allí.

tragedia barrio Belgrano colectivo mujer emergencia
Noticias relacionadas
Padre e hijo fueron detenidos en barrio Santa Rosa de Lima por tentativa de femicidio

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en el Parque Sur

Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en inmediaciones del Parque Sur

femicidio en esperanza y muerte del principal sospechoso en nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

allanan una vivienda en barrio barranquitas por la presunta difusion de imagenes de abuso sexual infantil

Allanan una vivienda en barrio Barranquitas por la presunta difusión de imágenes de abuso sexual infantil

Lo último

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

Último Momento
Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

El inyectable contra la obesidad ya está disponible en droguerías santafesinas: las advertencias de los nutricionistas

El inyectable contra la obesidad ya está disponible en droguerías santafesinas: las advertencias de los nutricionistas

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"