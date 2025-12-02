El trágico suceso ocurrió en las primeras horas de la tarde de este martes, en la zona de Urquiza y Estanislao Zeballos. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el servicio de emergencias, la mujer de unos 50 años falleció en el lugar.

Tragedia en barrio Belgrano. Una mujer se descompensó y falleció mientras viajaba en un colectivo

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad falleció este martes por la tarde tras sufrir una descompensación mientras viajaba a bordo de un colectivo de la Línea 11 en la ciudad de Santa Fe. La tragedia se desató cuando la unidad de transporte circulaba por las calles de barrio Belgrano.

El lamentable suceso tuvo lugar alrededor de las 14, en la intersección de Urquiza y Estanislao Zeballos.

Emergencia

Según se informó, la víctima se descompensó mientras se trasladaba en el bus. Ante la situación, el chofer detuvo inmediatamente la marcha del vehículo y se dio aviso al servicio de emergencias 107.

Personal médico acudió al lugar y realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizar a la mujer. No obstante, a pesar de los esfuerzos, el personal sanitario confirmó su deceso en el lugar.

Mientras el lamentable hecho ocurría, el colectivo quedó sobre la calle y los ocupantes, que bajaron del mismo, fueron testigos del momento menos deseado por todos los que estaban allí.