Tragedia en la ruta 11: una camioneta chocó una moto y murieron tres integrantes de una familia

Un hombre de 27 años, su mujer y el bebé de ambos fallecieron tras ser embestidos desde atrás por una camioneta en jurisdicción de Florencia. El conductor del vehículo y su esposa fueron trasladados a un centro de salud.

Tres integrantes de una familia murieron al ser embestidos por una camioneta en la localidad de Florencia

Este domingo 11 de octubre, poco antes de las 20, se produjo un fatal siniestro vial en el kilómetro 923 de la ruta nacional 11 , a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de Florencia , en el norte de la provincia de Santa Fe. En el paraje conocido popularmente como La Curva de Speranza , el conductor de una camioneta que circulaba de sur a norte embistió desde atrás a una motocicleta en la que viajaban Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, su mujer y el bebé de ambos . Los tres murieron como consecuencia del impacto.

El caso, que conmociona a la región, se encuentra en plena etapa investigativa. En principio, la causa fue encuadrada como un triple homicidio culposo , aunque la calificación legal definitiva dependerá del avance de las actuaciones y de los resultados de los peritajes.

Un hombre de 27 años, su pareja y su bebé fallecieron tras el impacto. gentileza

Denuncia y despliegue policial

Fueron automovilistas que transitaban por la ruta quienes alertaron a la Policía sobre el choque. Minutos después, llegaron al lugar efectivos de Orden Público de la Comisaría 9.ª de Florencia, localidad ubicada en el extremo noreste del departamento General Obligado, perteneciente a la Policía de Santa Fe.

Los agentes interrumpieron el tránsito vehicular hasta la llegada de los bomberos voluntarios y de un médico de la zona. El profesional examinó a las tres personas que viajaban en la motocicleta y constató sus fallecimientos.

La circulación permaneció interrumpida y fue desviada por caminos alternativos hasta la medianoche, cuando se habilitó nuevamente el tránsito.

El conductor de la camioneta Chevrolet S-10, identificado como L. M., de 67 años, y su esposa, M. V., de 57, fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Servicio de Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) de Florencia.

El conductor de la camioneta y su esposa fueron trasladados a un centro de salud y la causa se investiga como triple homicidio culposo gentileza

Peritajes criminalísticos

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional IX del departamento General Obligado de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó establecer el estado de salud del conductor de la camioneta y de su esposa, identificar a la mujer y al bebé que viajaban en la motocicleta, localizar a posibles testigos del siniestro y realizar los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas fueron llevadas adelante por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Ambos vehículos quedaron secuestrados para ser sometidos a nuevos peritajes.

En esta instancia inicial, el hecho podría encuadrarse como un triple homicidio culposo. Sin embargo, la Fiscalía deberá evaluar los resultados de las pericias y el resto de las evidencias reunidas antes de resolver la atribución de responsabilidades penales.