Ruta 168: detuvieron a un bonaerense ebrio, sin licencia y con lingotes de oro y dólares

Ocurrió durante un control policial activo en jurisdicción de La Guardia. El conductor dio 1,53 de alcoholemia y no tenía carné de conducir. Quedó aprehendido

Juan Trento

17 de diciembre 2025 · 11:09hs
Los elementos secuestrados al hombre detenido en el control 168

Un operativo de control policial realizado este martes por la tarde en la ruta nacional 168, a la altura del kilómetro 7,5, en jurisdicción del distrito costero de La Guardia, terminó con la aprehensión de un conductor bonaerense que circulaba en estado de ebriedad, sin licencia de conducir y transportando dinero en efectivo y lingotes de oro.

El hombre detenido en el control de la 168 con dinero y oro

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Guardia Provincial (ex Policía de Seguridad Vial), quienes detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Suran para un chequeo de rutina. Al someter al conductor al test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Además, los uniformados constataron que el hombre no contaba con carné habilitante y, al requisar el vehículo, hallaron 2.000 dólares y dos lingotes de oro, cuyo origen no pudo ser justificado en el momento.

El conductor fue identificado como L. S., de 38 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, quien quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

El procedimiento se enmarca en los operativos de Prevención Activa, que se desarrollan de manera permanente en rutas nacionales, provinciales y caminos rurales de la provincia de Santa Fe. Estos controles tienen como objetivo verificar la documentación personal y vehicular, el estado de los conductores y, en el caso de vehículos de carga, la legalidad y características del transporte.

Intervención judicial y pedido de antecedentes

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Guardia Provincial, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la identificación formal del conductor, el secuestro del vehículo y el pedido de antecedentes penales, al tratarse de un ciudadano bonaerense, para determinar si pesa sobre él algún impedimento legal respecto de su libertad.

