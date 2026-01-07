Repavimentación en la Autopista: habrá cortes nocturnos durante un mes entre Santa Fe y Santo Tomé

Desde este miércoles 7 de enero, el Gobierno Provincial inicia trabajos nocturnos de repavimentación en la Autopista Rosario–Santa Fe, con reducción parcial de la calzada entre Santa Fe y Santo Tomé

Hasta los primeros días de febrero se llevaran adelante los trabajos en la autopista Santa Fe-Rosario

El Gobierno Provincial inicia desde este miércoles 7 de enero una nueva etapa del plan de reparación y repavimentación de la Autopista Rosario–Santa Fe , con trabajos nocturnos y reducción parcial de la calzada en distintos tramos entre Santa Fe y Santo Tomé .

Las tareas se desarrollarán durante un mes , a partir de las 20 horas , sobre la mano que va hacia Rosario , con el objetivo de evitar la congestión vehicular en horarios pico y mejorar las condiciones de circulación en el corredor más transitado de la provincia.

Las obras son ejecutadas por el fideicomiso que administra la Autopista Rosario–Santa Fe, y forman parte de un esquema integral de mantenimiento, reparación y repavimentación financiado con los recursos provenientes del peaje.

Cortes nocturnos y reducción de calzada en la mano Santa Fe–Rosario

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informaron que el primer tramo intervenido corresponde a la mano descendente (Santa Fe–Rosario), entre los kilómetros 152 y 156, es decir, un trayecto de 4 kilómetros entre Santa Fe y Santo Tomé.

En ese sector se realizarán trabajos nocturnos que incluyen reparaciones de calzada, sellado de fisuras, texturizado y colocación de una microcarpeta asfáltica, con reducción parcial de carriles tanto en el carril lento como en el rápido.

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, explicó que “el pago del peaje vuelve en obras y mantenimiento” y remarcó que la autopista fue encontrada “abandonada y en mal estado” al inicio de la gestión.

Además, pidió a los automovilistas respetar la señalización y las indicaciones del personal vial, especialmente durante los horarios nocturnos.

Obras diurnas en la mano Rosario–Santa Fe

En paralelo, se ejecutará una segunda intervención en la mano ascendente (Rosario–Santa Fe), entre los kilómetros 116,5 y 118,5, donde los trabajos se desarrollarán durante el día.

En ese tramo de 2 kilómetros se realizará una reconstrucción completa de la calzada, mediante reciclado de 30 centímetros de espesor, la incorporación de capas especiales, una base asfáltica de 4 cm y una carpeta final de 3 cm.

Las obras fueron licitadas por Autopista Rosario–Santa Fe y adjudicadas a la empresa Inar Vial S.A., con un presupuesto oficial de 2.475 millones de pesos.

Avanza el tercer carril de la Autopista

Desde el Ministerio de Obras Públicas recordaron que la construcción del tercer carril de la Autopista 01, entre Rosario y San Lorenzo, ya alcanzó un 85 % de avance. Se trata de una obra estratégica para el transporte de cargas y el acceso a los puertos del Gran Rosario.

La Provincia prevé finalizar en febrero el nuevo carril en la mano ascendente, mientras que el primer tramo será inaugurado el 4 de febrero. Ese mismo día se licitará un segundo tramo de 17,5 kilómetros, que se extenderá hasta la Ruta 91, en el acceso a Timbúes.