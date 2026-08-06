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Paraje El Chaquito: buscan a un kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal

Oficiales de Orden Público y de Cuerpos, junto a Buzos Tácticos, realizan un operativo en la costa tras la desaparición de un hombre de 32 años que practicaba kitesurf. La investigación se encuentra en pleno desarrollo.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de agosto 2026 · 20:22hs
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Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito

Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito
Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito

Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito

En la tarde de este jueves en la costa del Paraje El Chaquito, Monte Vera, y por causas que son materia de investigación, se desplegó un amplio operativo de búsqueda luego de que se reportara la desaparición de un hombre que se encontraba practicando kitesurf. El deportista buscado es Fernando Javier Cappi, de 32 años.

Los oficiales que concurrieron al lugar dialogaron con una mujer de 28 años, pareja de Cappi, quien señaló que fue precisamente la última persona que pudo verlo hasta que desapareció de la superficie del agua.

Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito

Buscan a kitesurfista de 32 años desaparecido en la laguna Setúbal en la zona conocida como Paraje El Chaquito

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Operativo

Al lugar se convocó a los Buzos Tácticos especialistas, que se abocaron a la búsqueda del deportista con profundos rastrillajes en toda la zona que fue señalada de la laguna Setúbal, pero no hubo novedades hasta que cayó la noche.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la denuncia, la presencia policial en el lugar y la convocatoria a los Buzos Tácticos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la realización de un informe sobre el suceso con el aporte del testimonio de la mujer, pareja de Cappi, quien fue la última que lo vio y también realizó la denuncia policial.

El Chaquito desaparecido operativo Laguna Setúbal kitesurfista
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