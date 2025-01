Un hombre ingresó al Cullen con el 15% de su cuerpo quemado tras una discusión con su hermano por la mayonesa

quemado sachet mayonesa.jpg Hombre con el 35% de su cuerpo quemado tras una discusión con su hermano.

“Tuvo esa reacción por un sachet de mayonesa. La tiré en el cesto de basura y él quería que yo meta una bolsa en el tacho. Una discusión doméstica y pasajera“, dijo el herido en diálogo con Sol Play.

“Se sacó, se enloqueció, me tiró alcohol, me tiró un fósforo y me prendí fuego”, relató. “No me esperaba esa reacción. Me desconcertó. Me prendí fuego y salí corriendo, me ardía un montón. Busqué ayuda para que me lleven al hospital“, continuó con su relato. “Tuve un Dios aparte”, expresó.

“Yo vivo con mi hermano hace seis meses y ya habíamos tenido discusiones. Murió mi vieja y quedó traumado. Yo no lo voy a denunciar, voy a hablar con él. No podemos seguir viviendo juntos“, cerró Alberto quién tendrá unos largos días de recuperación.

Quemaduras de segundo grado

Se le diagnosticó quemaduras tipo A, B de segundo grado en el 35% de la superficie corporal, afectando tórax anterior, miembro superior izquierdo y ambos miembros inferiores. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue derivado al Hospital Cullen, donde quedó internado.