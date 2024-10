Una mujer de 68 años sufrió un ataque piraña en barrio Guadalupe: le robaron la bicicleta

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNO Santa Fe (@unosantafe)

La víctima relató que inicialmente pensó que los adolescentes, de entre 16 y 18 años, estaban jugando, pero pronto se dio cuenta de que la intención era robarle. Aunque no sufrió heridas graves, sí se golpeó la pierna al caer contra el cordón. “Me sentí agredida. No me alcanzaron a golpear, pero sí me empujaron, y fue un acto violento que habla de una sociedad sin compasión”, expresó Susana.