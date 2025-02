Villa Gobernador Gálvez: tras un mes de agonía falleció el hombre que fue atacado en un partido de fútbol

Al momento de la agresión el subdirector del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Germán Camiletti, confirmó que el paciente requirió una cirugía en la región del cuello. Según los primeros testimonios recabados por la policía, la víctima recibió una patada en la cabeza cuando se enfrentó a otro jugador, Aguado.

La gresca se desató pasadas las 18 del 11 de enero en la cancha ubicada sobre el acceso sur de avenida Circunvalación. Gutiérrez se agarró a trompadas con otro futbolista y cayó después de varios puñetazos, pero el agresor siguió pegándole mientras estaba en el piso.

¿Cómo fue la agresión?

La lesión mas importante fue un traumatismo raquimedular en la región del cuello. El equipo de cirugía del Heca operó a Gutierrez para así fijar la columna vertebral en la región cervical.

Además de esta lesión en el cuello, el personal de urgencias médicas detectó hematomas en la región molar izquierda cuando atendió a la víctima en la cancha. En primera instancia la llevaron hasta el Hospital Español, pero pasada la una de la mañana la derivaron al efector de Pellegrini y Crespo.

Durante la audiencia en la que resultó imputado el agresor, el fiscal de la causa, Lisandro Artacho, precisaba a los medios sobre el contexto en el que sucedió el ataque, que “en una pelota dividida se cruzan Aguado y Gutiérrez, uno deja la pierna más alta y el otro lo empuja. Gutiérrez cae al suelo y el imputado se abalanzó. sobre él y le dio una patada que según los forenses, produjo una lesión medular y la víctima pierdió la movilidad de sus miembros mientras Aguado continuó golpeándolo en las costillas.

La hija de la víctima, Marisol, había comentado en un noticiero local que: “Le hicieron una traqueotomía, pero no puede respirar por sus propios medios y no lo va a poder hacer. No tiene movilidad en brazos y piernas. Abre los ojos, escucha, pero no sé si entiende, si nos reconoce". Finalmente este miércoles falleció.