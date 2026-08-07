Violento choque entre un auto y una moto en barrio Alvear: una mujer quedó tendida sobre la calzada

El siniestro ocurrió este viernes a las 11.15 en la esquina de Pedro Zenteno y Alvear, en la ciudad de Santa Fe. La motociclista quedó tendida sobre el pavimento y fue asistida por vecinos

Este viernes , alrededor de las 11.15 , y por causas que son materia de investigación, se produjo un violento choque entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de Pedro Zenteno y Alvear , en barrio Alvear , de la ciudad de Santa Fe .

Como consecuencia del impacto, la motociclista quedó tendida sobre la calzada y fue asistida de inmediato por vecinos que se encontraban en el lugar. Al mismo tiempo, otras personas dieron aviso a la Central de Emergencias 911 y comenzaron a ordenar el tránsito para evitar nuevos siniestros.

Asistencia y operativo

Tras el llamado al 911, se dispuso el envío de efectivos de la Policía de Santa Fe y de una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) para asistir a la mujer herida y controlar la situación.

Vecinos asistieron a la motociclista

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la motociclista, que permanecía tendida sobre el pavimento mientras era contenida por los vecinos. En paralelo, varios de ellos realizaron señales a los automovilistas que circulaban por la zona para prevenir nuevos accidentes hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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