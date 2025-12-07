Uno Santa Fe | Policiales | Mujer

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Lo había denunciado un hombre de 57 años. Los policías de la Estación Policial Centro EPC investigaron el suceso, aprehendieron a la mujer, recuperaron los elementos sustraídos y por orden de la justicia se los devolvieron a la víctima.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de diciembre 2025 · 19:14hs
Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Este fin de semana, oficiales de la Estación Policial Centro EPC y de la Comisaría 3° de barrio Candioti, investigaron la denuncia de un hombre de 57 años por la sustracción de elementos de su vivienda particular ubicada en calle Pedro Zenteno, entre ellos, balas, cartuchos, computadora, armazón de un arma de guerra, y bebidas.

Conforme al relato de la víctima expuesto en la denuncia, una mujer de 30 años tendría probable relación con el hurto de elementos. Finalmente identificaron a la presunta autora del hurto, la aprehendieron, recuperaron los elementos sustraídos y por orden judicial se lo reintegraron a la víctima.

Identificada

Así fue como los policías de Orden Público realizaron un trabajo de campo en el lugar que está ubicada la vivienda de la víctima como también con la compulsa de imágenes de videovigilancia de la zona, y además, pudieran saber la identidad de la persona que presumiblemente estaría involucrada directamente en el suceso. En ese marco de trabajo investigativo, previamente expuesto ante el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Aprehendida

Los policías llegaron hasta la vivienda de calle Cacique Cafulcurá al 9100 de la capital santafesina, dialogaron con la propietaria de la vivienda que los atendió. Señaló que en realidad la persona que estaban buscando era su hermana C. T. de 30 años.

Minutos después salió desde el interior del inmueble una mujer que se identificó como C. T. de 30 años con una mochila que contenía en su interior 200 balas calibre 9 milímetros, varios cartuchos calibre 12/70 antitumulto, un chaleco refractario y una notebook, coincidente con los elementos denunciados como sustraídos por la víctima.

Delito imputado

Informaron la novedad sobre el resultado de la requisa domiciliaria y la recuperación de los elementos sustraídos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que la mujer que entregó los elementos sustraídos sea privada de su libertad, sea identificada y se le forme causa como presunta autora del delito de hurto.

Además, y como complemento del trabajo policial, y por orden judicial, citaron a la víctima del hurto y le hicieron entrega bajo acta de los elementos secuestrados y recuperados.

Mujer barrio Candioti balas
Noticias relacionadas
despisto un auto que transitaba por la autopista santa fe - rosario, frente a la tatenguita

Despistó un auto que transitaba por la autopista Santa Fe - Rosario, frente a La Tatenguita

allanamientos simultaneos en rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Allanamientos simultáneos en Rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Desmantelaron redes narcos vinculadas a la banda Los Monos en Rosario

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Lo último

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Último Momento
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Ovación
Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: Está todo en stand by

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: "Está todo en stand by"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"