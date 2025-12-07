Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Lo había denunciado un hombre de 57 años. Los policías de la Estación Policial Centro EPC investigaron el suceso, aprehendieron a la mujer, recuperaron los elementos sustraídos y por orden de la justicia se los devolvieron a la víctima.

Este fin de semana, oficiales de la Estación Policial Centro EPC y de la Comisaría 3° de barrio Candioti , investigaron la denuncia de un hombre de 57 años por la sustracción de elementos de su vivienda particular ubicada en calle Pedro Zenteno, entre ellos, balas , cartuchos, computadora, armazón de un arma de guerra, y bebidas.

Conforme al relato de la víctima expuesto en la denuncia, una mujer de 30 años tendría probable relación con el hurto de elementos. Finalmente identificaron a la presunta autora del hurto, la aprehendieron, recuperaron los elementos sustraídos y por orden judicial se lo reintegraron a la víctima.

Identificada

Así fue como los policías de Orden Público realizaron un trabajo de campo en el lugar que está ubicada la vivienda de la víctima como también con la compulsa de imágenes de videovigilancia de la zona, y además, pudieran saber la identidad de la persona que presumiblemente estaría involucrada directamente en el suceso. En ese marco de trabajo investigativo, previamente expuesto ante el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Aprehendida

Los policías llegaron hasta la vivienda de calle Cacique Cafulcurá al 9100 de la capital santafesina, dialogaron con la propietaria de la vivienda que los atendió. Señaló que en realidad la persona que estaban buscando era su hermana C. T. de 30 años.

Minutos después salió desde el interior del inmueble una mujer que se identificó como C. T. de 30 años con una mochila que contenía en su interior 200 balas calibre 9 milímetros, varios cartuchos calibre 12/70 antitumulto, un chaleco refractario y una notebook, coincidente con los elementos denunciados como sustraídos por la víctima.

Delito imputado

Informaron la novedad sobre el resultado de la requisa domiciliaria y la recuperación de los elementos sustraídos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que la mujer que entregó los elementos sustraídos sea privada de su libertad, sea identificada y se le forme causa como presunta autora del delito de hurto.

Además, y como complemento del trabajo policial, y por orden judicial, citaron a la víctima del hurto y le hicieron entrega bajo acta de los elementos secuestrados y recuperados.