Agosto: "La cláusula gatillo es un mecanismo perverso"

El gobierno provincial está decidido a eliminar la cláusula gatillo de actualización salarial de la paritaria. Para el ministro Agosto es "un mecanismo perverso de indexación que no es sostenible para el fisco" y que, en el mediano no plazo, "no mejora el salario real". Considera que hay otras alternativas para mejorar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Aunque supedita la discusión a la paritaria nacional docente. "La política salarial que se defina tiene que ser pagable", advirtió.

-¿Van a sacar la cláusula gatillo de actualización salarial?

-Los ingresos en 2019 crecieron 39 por ciento y los gastos 49 por ciento. En términos reales los ingreso cayeron 7 puntos y el gasto total está prácticamente igual. Eso no se sostiene. No es posible. El acta que se había firmado entre el gobierno anterior y los representantes gremiales establecía que en agosto se debía revisar esa cláusula, en atención a la recaudación. Evidentemente no se hizo. No queremos incumplir nada, va a terminar el acta acuerdo y lo que paguemos por la cláusula gatillo en enero y febrero se va a considerar a cuenta de futuras discusiones salariales. Ese mecanismo perverso de indexación no es sostenible y en el mediano plazo no mejora el salario real. El problema inflacionario que genera, a la larga, se salda en contra de los salarios. Me parece que hay otras maneras de preservar el poder adquisitivo. Nadie está planteando no dar aumentos. Tenemos que buscar consenso para preservar el poder adquisitivo de manera sostenible. El propio presidente de la Nación lo planteó. Tenemos que ir a un sendero en el cual los principales precios de la economía puedan ir en una trayectoria pareja. La apuesta es desafiante pero la tenemos que transitar.

-¿Ofrecerán sumas fijas?

-Todavía no hemos evaluado eso. Estamos a la espera de que avance la paritaria nacional docente, que se restituyó. Es una pauta que todas las provincias vamos a tener en cuenta.

-¿Para Santa Fe esta referencia es un piso o un techo?

-Nosotros tenemos que pensar que la política salarial que se defina tiene que ser pagable. Es impensable acordar una política que, a mitad del camino, tenga dificultades para ser financiada. En ese marco se tienen que analizar todas la alternativas.