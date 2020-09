Aviano: "A los jardines se les ha generado una expectativa que no era necesaria"

"Por supuesto que estamos evaluando todo, la cuestión impositiva, la tarifaria. Y les hemos propuesto sentarnos en una mesa para abordar cuestiones más particulares que están requiriendo como el ATP, y otros que no son de nuestra jurisdicción sino del gobierno nacional pero queremos articular de la misma manera que con todos los sectores y niveles del Estado. Con la Municipalidad de Santa Fe, así como con el sector gastronómico o con los gimnasios, que han visto interrumpido su funcionamiento en las últimas semanas también vamos a trabajar con los jardines maternales para ver cuestiones de la competencia del municipio y acompañarlos en este difícil momento. Seguiremos viendo la evolución sanitaria y epidemiológica que, hoy es muy compleja, para poder permitirles funcionar", agregó.

Embed

Al ser consultado por los reclamos económicos que hace el sector, expresó: "En esto queremos ser claros. A los jardines se les ha generado una expectativa que a nuestro entender no era necesaria, porque el gobierno garantiza la asistencia económica hasta diciembre, pero si tienen que estar más tiempo cerrados se les va a continuar asistiendo. El gobernador ha sido claro en eso. Vamos a terminar aportando mayores recursos que los que prevé el proyecto de ley de rescates de jardines. Entonces hay que ser claros, somos muy responsables con la comunicación, con la información, y con los anuncios. Todavía hay 11 jardines que no pudieron cobrar ningún aporte por problemas con sus cuentas bancarias. Estamos en el nivel máximo de detalle para acompañarlos".

"Y el esfuerzo que no es presupuestario, es compartido entre el Estado y la sociedad y desde el gobierno provincial apoyamos a un servicio social, sabemos que no forman parte de la enseñanza oficial o sea que no responden al Ministerio de Educación pero tampoco son un comercio. Trabajan con niños que son vectores importantes y transmisores a veces más que otros grupos de edad del virus. Entonces, hay que cuidarlos y también a esas maestras con medidas", señaló.

Asimismo se refirió al reclamo para que se debata el proyecto de ley para que el sector sea declarado en emergencia. "El proyecto llamado salvataje, tiene unas proyecciones presupuestarias menores a la plata que va a poner el gobierno de Santa Fe en lo que resta del año en los jardines. En términos técnicos, deviene en abstracto. Queremos legislar algo que el Poder Ejecutivo ya está ejecutando. Con la oposición se va a tratar en la Legislatura por los diferimiento de impuestos para todos los servicios y lo que ya ha anunciado el gobernador.

"Hoy lo que necesitamos es mayor tranquilidad en los sectores políticos y que representan a las actividades económicas. Así como estamos siendo muy responsables con la cuestión sanitaria queremos serlo con la económica. Mañana va a ser el día de las definiciones. Y por estas horas se está evaluando todo", concluyó Aviano.