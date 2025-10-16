Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

El candidato a diputado nacional encabezó un acto en Luz y Fuerza junto a sus pares de lista del Frente Amplio por la Soberanía de cara a las elecciones del 26 de octubre

El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó este miércoles en el Sindicato Luz y Fuerza de Rosario la lista completa de candidatos y candidatas para las elecciones del 26 de octubre próximo, que lleva a Carlos del Frade como primer aspirante a diputado nacional junto a Gabriela Sosa, Luciano Vigoni y Vanesa Oddi .

En su discurso, Del Frade destacó que “el Frente Amplio por la Soberanía es hoy la cuarta fuerza política en Santa Fe” y que, “por primera vez en la historia de la democracia de la provincia, una fuerza política que nunca formó parte de un Ejecutivo llegará al Congreso de la Nación levantando las banderas de la soberanía” .

El mensaje del Frente Amplio por la Soberanía

Frente a un auditorio colmado y en medio de banderas celestes y blancas, el actual diputado provincial señaló: “En el Frente Amplio por la Soberanía presentamos una lista de candidatos y candidatas al Congreso para ponerle un freno a la política de la crueldad del gobierno de Javier Milei, llevando nuestras voces en defensa de la soberanía nacional y el trabajo para democratizar la felicidad”. Luego interpeló a las alianzas de los otros espacios políticos: Provincias Unidas y Frente Patria (FP).

“Hay que cortar con la dependencia y, por eso, no hay que tener ningún tipo de miramiento con las multinacionales porque la mayor parte, además, está en la provincia de Santa Fe: cuando el gobierno habla de trenes, lo hace para esas empresas; cuando habla de seguridad, sólo lo hace por las armas y los patrulleros que les venden al Estado. Por eso, cuando se habla del ajuste, se saca el dinero del bolsillo a los trabajadores provinciales, y la reforma previsional que, además, fue un robo institucional a los jubilados”, insistió Del Frade.

“¿Dónde queda el amor planificado para cuando decidimos tener hijas e hijos para que nazcan, crezcan, vayan a la escuela o a la universidad pública en la Argentina? ¿Es lo mismo que no exista ya la Argentina y que seamos la estrella escondida de la bandera yanqui? No venimos a frenar a Milei, queremos cortar la dependencia para que ninguna embajada nos diga lo que tenemos que decir. Es indispensable encontrar un camino y, por eso, vamos por afuera de los grandes partidos para la recuperación del país”, sentenció.

CD1

También estuvieron presentes los diputados provinciales Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver, quienes integran el bloque en la Legislatura junto a Del Frade, y el representante de la coalición en el Concejo Municipal de Rosario, Leonardo Caruana.

La voz de los postulantes

Oddi, militante socialista desde hace más de 30 años, que forma parte de Bases e integra la Asamblea “Ni una Menos” y la Mesa por la Paridad Santafesina, resaltó: “Hay que pensar, juntas y juntos, si no es precisamente esta fuerza que se expresa acá, y que a muchos les incomoda, una de las razones por las cuales pretenden instalar que en Santa Fe solo hay tres opciones para el 26 de octubre, cuando eso claramente no es cierto”.

“Nadie es dueño del campo popular: sólo nos pertenece a quienes, de manera cotidiana, luchamos por la justicia social, contra la pobreza, la corrupción y las mafias”, concluyó.

Vigoni, candidato por el espacio y referente en políticas públicas de juventudes y violencias, destacó la importancia de ir a votar el 26 de octubre: “Las y los militantes tenemos que insistir y hablar con toda la gente para que el Frente Amplio por la Soberanía pueda obtener una voz en el Congreso”.

Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá Nacional, reforzó: “Hay que ocupar lugares y la derecha no puede tener personajes como Oscar 'Cachi' Martínez en sus bancas. Y necesitamos llevar la declaración de la emergencia en violencia de género al Congreso”.

Del acto participaron también dirigentes y representantes de todos los partidos políticos que integran el FAS: Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Bases, la UCR con el Alfonsinismo Auténtico, Solidaridad e Igualdad, Libres del Sur, Pares, Concejalía Popular, Liga de los Pueblos Libres, Causa, Encuentro por Rosario y Partido Comunista (PC).