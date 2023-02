Carolina Losada estuvo en Santa Fe y evitó dar precisiones sobre una candidatura: "No lo tenemos definido"

"El 2023 me va a encontrar trabajando muy seriamente en el proyecto Revolución para Santa Fe. Tenemos que meternos de lleno en educación y seguridad. Eso no significa que yo vaya a ser candidata, no lo tenemos definido. Como periodista siempre me molestó cuando escucho a los políticos hablando de las candidaturas sin decir qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Yo no quiero hacer eso, no estoy pensando en candidaturas. Tengo que consultar bien conmigo misma, es una decisión conmigo y mi grupo político, y como no la tengo que tomar ahora prefiero concentrarme en los proyectos. Quien sea que le toque gobernar la provincia, si se guía por el proyecto que estamos armando, Santa Fe va a salir adelante" manifestó Losada.