Con fuertes cruces giraron el desafuero de Traferri a dos comisiones

Con esos argumentos Lewandowski propuso que "la Cámara llame e interpele a los fiscales para que muestren qué pruebas tienen" contra Traferri. "Esto es para que los medios no sigan juzgando por anticipado a nadie o lo que se dice por esos medios de comunicación", agregó.

· LEER MÁS: Traferri responsabilizó a Marcelo Sain de cualquier cosa que le pueda suceder a su "familia y allegados"

Por la cara de Traferri al escuchar la defensa que estaba haciendo, su hasta hace 48 horas compañero de bancada, la misma no había sido consensuada ni pedida por el hombre de San Lorenzo. Luego de un año de mucha tensión interna entre los senadores del PJ, el rosarino conformó el bloque Lealtad con otros tres legisladores que responden a la Casa Gris y así tomaron distancia del Nuevo Espacio Santafesino (NES), que comanda Traferri y está abiertamente enfrentado al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Lewandowski y Traferri.jpg El senador por Rosario, Marcelo Lewandowski, pidió que se aceleren los plazos porque "hay un linchamiento mediático" contra Traferri. Ambos senadores desde el lunes ya no comparten bloque.

Pero la respuesta no llegó del NES, sino del presidente del interbloque de la UCR, Felipe Michlig, quien aclaró que no avala la condena social sin un debido proceso. Pero puso un freno a las aspiraciones de Lewandowski, a quien le dijo que "tal vez prima más su trayectoria como comentarista deportivo que la que tiene como senador (Lewandowski ocupa la banca hace un año)".

· LEER MÁS: "Creemos que Traferri es uno de los organizadores de una red de juego clandestino"

"Hoy acordamos sesionar para no demorar más el tema. Todos estamos convencidos que esto debe realizarse con la mayor celeridad, no hace falta que nos lo vengan a decir los fiscales", remarcó y recordó que los senadores no pueden pasar por encima de las comisiones, que serán las que definan si los fiscales irán o no a la Cámara alta a detallar cuáles son los elementos con los que cuentan para señalar a Traferri como organizador de la red de juego clandestino y cuál será el procedimiento. Para reducir los tiempos, Michlig dijo que el radicalismo proponía que ambas comisiones sesionen en conjunto.

En ese sentido, Lewandoski –quien dijo estar orgulloso de haber sido periodista deportivo durante 33 años– pidió que los 19 senadores puedan estar presentes en el debate y no solo los que integran las dos comisiones a los que se giró el asunto. Pero insistió: "Detesto que los medios juzguen por adelantado. No voy contra los reglamentos de la Cámara, pero quiero que se termine el linchamiento mediático, el juzgamiento mediático".

· LEER MÁS: Traferri dijo que "todo es mentira" y apuntó fuerte contra Sain

Luego de la sesión –que luego de meses y a pesar de la continuidad de la pandemia pudo ser presenciada por los cronistas parlamentarios– Michlig dijo que la celeridad con la que se está tratando el tema está demostrado en que en menos de 24 horas se le dio estado parlamentario al pedido de los fiscales y remarcó el error del MPA de enviar una fotocopia sin firmas, lo que demoró por unas horas el ingreso de la nota.

El senador radical aseguró que su bloque ya está tomando contacto con asesores constitucionalistas para analizar el escrito de 18 carillas que enviaron los funcionarios del MPA, aunque admitió que aún no lo pudo leer en detalle como para poder brindar una opinión al respecto.

Al ser consultado sobre si antes de fin de año podría haber una definición de la Cámara alta sobre la quita o no de la inmunidad parlamentaria a Traferri, Michlig dijo: "Entiendo que sí".

Marcelo Lewandowski.jpg Lewandowski quiere que los 19 senadores escuchen a los fiscales que acusan a Traferri para saber qué pruebas tienen.

Mientras que Alcides Calvo (PJ-Castellanos) dijo que espera que la semana que viene se pueda convocar a los fiscales. "No podemos dejar que la justicia hable por los medios y no lo haga en Senadores", argumentó y advirtió que si en un par de días no se los convoca "se hará una presentación formal para que antes de fin de año tengamos la presencia de los fiscales en el Senado".

"No queremos judicializar la política ni politizar la justicia, y en esos dos conceptos está claro que queremos ver todas las pruebas", señaló Calvo y recordó que el gobernador Perotti prometió el 11 de diciembre del año pasado que iba a haber una lucha abierta contra el delito "y esto es un delito", agregó. "En eso estamos enmarcados", dijo.

· LEER MÁS: Juego clandestino: los senadores de la oposición esperan que el gobernador rompa el silencio

Al ser consultado si esa actitud frente al delito no la encontraron en el bloque Juan Domingo Perón y por eso tuvieron que conformar este lunes el bloque Lealtad, Calvo dijo: "No, son muchas cosas que se vienen suscitando en el tiempo. Consideramos que estar en un nuevo espacio no era irnos del justicialismo ni estar distanciados con los actuales senadores del justicialismo. El gobierno de Omar Perotti es el gobierno del justicialismo y estamos convencidos que con disenso y consenso tenemos que trabajar para ese objetivo".

El tercer espacio del PJ, un monobloque

Traferri casi no habló del tema. Solo anunció que renunciaba a la presidencia de la comisión de Peticiones, reglamento y juicio político porque el asunto que fue girado allí lo involucraba. Luego anunció que enviaba una nota a la presidencia del Senado, a la Cámara de Diputados y a la Corte Suprema de Justicia haciendo responsable al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, de cualquier cosa que le pase a él o a su familia.

Pero al votar un proyecto de comunicación donde se le pide al Ejecutivo que se amplíe el temario de sesiones extraordinarias para que se incluya el veto que el gobernador hizo de la ley 14.013, con la que la Legislatura le recortó las atribuciones al Ministerio de Seguridad en el manejo de fondos reservados para investigaciones complejas, las divisiones internas del justicialismo en el Senado quedaron expuestas. Calvo pidió la abstención del bloque Lealtad, que componen, además, Lewandowski, Ricardo kaufmann y Marcos Castelló. Pero agregó que también se abstenían el senador por Caseros, Eduardo Rosconi, y la senadora por San Martín, Cristina Berra.

En ese momento, el senador del NES, Rubén Pirola, les pidió a Rosconi y a Berra –que participaban de la sesión de manera virtual– que aclaren su votación. El primero mencionó que en breve iba a enviar a la presidencia de la Cámara una nota para crear un bloque propio. Mientras que Berra aclaró: "Yo no hablé de otro bloque, pero me abstengo". Por la aclaración de la senadora, aunque con independencia para votar diferente, aún se la debe contar en las filas de Traferri.

Sobre el final de la sesión todos votaron a favor de la adhesión al Pacto Fiscal 2020 y acordaron sesionar este jueves donde intentarán darle media sanción a la ley tributaria anual. Pero para eso aún se debe trabajar en un dictamen que se debe consensuar con Diputados, que tiene mayoría opositora.