Losada aún no hace anuncios, y Pullaro es el único precandidato lanzado oficialmente. Mientras, Unidos para Cambiar Santa Fe se presenta en sociedad este martes en Cayastá.

A menos de un mes del cierre de listas, el Frente de Frentes ya tiene nombre pero no define precandidatos

En la línea de largada en la carrera por la gobernación, de forma oficial, al momento hay un solo precandidato: Maximiliano Pullaro, diputado provincial y ex ministro de Seguridad de la última gestión socialista en la provincia. Si bien lo anunció el pasado jueves en Esperanza, Pullaro ya comenzó su campaña desde el año pasado. Los resultados dirán si haber empezado tanto tiempo antes que sus hasta ahora ignotos competidores provocó ventaja o desgaste.

Quien también se lanzó, aunque aún sin acto ni de forma oficial, es el senador y ex intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín. Que sus intenciones de ser precandidato aún no hayan sido manifestadas más que en entrevistas (y una peculiar campaña propagandística de afiches con escarpines bloqueando armas de fuego) radica en que su compañera de espacio y también senadora, Carolina Losada, todavía no brinda definiciones sobre su futuro. El propio Scarpín manifestó que, si la legisladora decide competir por la gobernación, bajará su precandidatura y acompañará a la ex-periodista.

La posibilidad de que Losada sea efectivamente precandidata fue tomando fuerza con el correr de los meses. A sus propias declaraciones admitiendo que lo analizaba, se le sumaron manifestaciones de dirigentes de peso como Mario Barletta, quien dijo públicamente estar "convencido" que será precandidata. Altas fuentes confiaron a UNO Santa Fe que la intención sería diseñar una fórmula con un vicegobernador de otro espacio representativo. Allí surge la figura de Federico Angelini, del PRO. Desde el partido, en diálogo con este multimedios, reconocieron la posibilidad pero no descartaron la precandidatura a gobernador de Angelini con su propia lista, con el envión de ser el nuevo presidente del PRO a nivel nacional tras la licencia de Patricia Bullrich.

LEER MÁS: A menos de un mes del cierre de listas, el Frente de Frentes ya tiene nombre pero no define precandidatos

El socialismo, por su parte, aceptó formalmente integrar Unidos para Cambiar Santa Fe en el congreso que se llevó a cabo el sábado. La posición ganadora se impuso con 231 votos a favor; por el otro lado hubo 79 votos en contra, y una manifestación con carteles de tránsito que rezaban "Prohibido girar a la derecha", en desacuerdo con la decisión. Por historia e identidad partidaria es difícil de imaginar al socialismo relegándose al segundo lugar de una fórmula; y con Enrique Estévez ya lanzado como candidato a la intendencia de Rosario, todos los caminos parecieran desembocar en la figura de Clara García.

La otra gran incógnita que se develará este martes está vinculada a nivel local. El intendente Emilio Jatón ha mantenido un absoluto hermetismo no sólo acerca de si integrará el nuevo frente, sino también con respecto a su propia precandidatura para buscar la reelección. Su presencia en el acto no está confirmada aún: si asiste, será prácticamente un hecho que competirá en internas frente a Adriana Molina, Juan Pablo Poletti y Alberto Bottai. De no salir en la foto, crece la posibilidad de que se presente a elecciones con un partido propio.

Así, entre certezas coyunturales e incertidumbres en cuanto a candidaturas, desde Cayastá este martes sale Unidos para Cambiar Santa Fe por la Ruta 1. Las PASO del 16 de julio dirán quienes son los que conducen y los que acompañan.