Cronograma electoral: críticas y exigencias de la oposición tras la reunión con provincia

"Fue una reunión forzada, porque la pedimos once partidos de la oposición y por eso se dio en estas fechas, sino no se hubiera dado. Y en función de eso nos fuimos de la misma manera que llegamos, con las manos vacías. No nos fuimos sabiendo algo más de lo que sabíamos por los medios, no nos pareció serio", apuntó Cristian Cunha, presidente del PRO Santa Fe a UNO Santa Fe.

En la misma sintonía, el dirigente de la UCR José Corral señaló a este medio que "incluso el Partido Justicialista esperaba un calendario, y se dio un período, tres posibles domingos de elección general y sin precisión".

La ministra de Gobierno Celia Arena justificó la decisión oficial, asegurando que "se busca que la transición no sea tan larga como en la última elección" y que las primarias "serían a fines de junio o principio de julio"

Vacaciones de invierno

Una observación que se reiteró es que las elecciones primarias no deberían realizarse durante las vacaciones de invierno, ya que esto afectaría a la participación popular debido al gran movimiento turístico.

Acerca de esta exigencia, la concejala socialista Laura Mondino aseguró a UNO Santa Fe "no tener ninguna preferencia con una fecha" pero que sí es importante "que no coincida con un fin de semana largo, hay puentes turísticos y eso atenta contra la participación. Lo mismo pasa con las vacaciones de invierno".

"No hubo precisiones, y la elección PASO debe ser antes de las vacaciones de invierno. Las fechas estimadas deja las primarias alrededor de julio, donde usualmente es el receso invernal. Si uno quiere que haya participación no puede ser durante las vacaciones o que haya fin de semana largo", enfatizó Corral.

"Se habló de las vacaciones de invierno, para tener previsibilidad. Pero tampoco tienen real dimensión de en que fecha van a ser, si la van a solapar con la provincia de Buenos Aires o si la van a solapar, como habitualmente, después del 9 de Julio. Los lugares de votación son los colegios y tienen que estar abiertos, no de vacaciones", criticó por su parte Cristian Cunha.

Cabe recordar que, por ley, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben realizarse "con una antelación no menor a 42 días y no mayor a 80 días corridos del acto eleccionario general". Teniendo en cuenta las fechas estimadas brindadas por el gobierno provincial para los comicios generales, las Paso podrían caer en fechas que habitualmente son vacaciones de invierno (usualmente comienzan el 9 de julio, y se extienden por dos semanas). Es potestad del ejecutivo también definir las fechas de las vacaciones, por lo que habrían asumido el compromiso de desligarlas.

Discusiones internas

"Todos los partidos de la oposición, y hasta el propio oficialismo, esperábamos irnos con el cronograma. Lamentamos que no haya sido esa la interpretación que tuvo el gobierno. No tenemos aún certezas. En mi caso; el Partido Socialista tiene mucha vida interna, hay que convocar a los congresos, cada partido tiene su propio estatuto y para eso es importante que el cronograma electoral esté claro" manifestó Mondino.

En esa misma línea, Corral consideró que se necesita "un cronograma para los propios procedimientos de los partidos, la conformación de alianzas, discusiones en congresos o convenciones. Y la gente necesita saber para programar el año".

La mención a las dinámicas internas de los partidos de estos dirigentes se vincula a la tan mentada posibilidad de una alianza a nivel provincial, la cuál deberá ser discutida en el seno de los grupos políticos.

Desde el PRO Santa Fe, Cunha manifestó que "en el caso de que se diera la Paso nacional junto a la general provincial sería un beneficio para nosotros porque sería menos gastos, menos fiscalización, menos traslado".

Voto joven y cronograma por ley

Oscar "Cachi" Martinez fue otro de los dirigentes consultados por UNO Santa Fe, quien recordó la importancia del voto joven para las elecciones del 2023.

"Nosotros lo que planteamos es la necesidad de que se pudiera tener en consideración el voto joven, ya que estaban todas las fuerzas políticas. Que el ejecutivo tenga algún tipo de definición en esa materia, es un proyecto que está en la Legislatura y que el ejecutivo ha impulsado" señaló.

El legislador también manifestó la posibilidad de que, de no aprobarse antes de las elecciones, junto a los comicios se realice una consulta popular acerca de ese tema, y sobre una reforma constitucional.

Otra propuesta, también en clave de actualización de la Ley Suprema, es la planteada por José Corral acerca de "discutir si, en una eventual reforma constitucional, debe haber una Ley que establezca con claridad y anticipación cuando se vota, como ocurre a nivel nacional".