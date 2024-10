Debate interno en el bloque del PRO santafesino por el veto: hay cinco diputados confirmados y una duda

"Aún está pendiente saber qué oferta van a hacer a los docentes. El gobierno se comprometió a hacer una oferta superadora, que en teoría va a ser este martes, eso era parte de lo que solicitamos", explicó la diputada.

"El gobierno tiene que encontrar una solución. Sostengo que no tenemos que elegir entre dos propuestas malas. La ley no es buena, no es bueno que el Congreso arme una paritaria diciendo que hay que actualizar los sueldos por inflación y metiéndose en algo que debería ser un acuerdo. A mi no me gusta el proyecto, por eso vote en contra. Pero el gobierno tenia la posibilidad de dar una solución a este problema y aún no lo hizo", agregó Figueroa Casas.

Siguiendo con su análisis de la ley, añadió que "no es justo que los profesores ganen menos que el resto del sector público, como está pasando ahora; pero tampoco es justo que a los docentes se les actualice el sueldo por inflación y al resto no".

Para este lunes por la noche está previsto un encuentro del secretario de Educación, Carlos Torrendell, con los jefes de bloques, entre ellos el del PRO, Cristian Ritondo. Luego, el martes a las 16, tendrá lugar la reunión de bloque del PRO donde se debatirá la posición. Cabe recordar que en un texto titulado “Sobre la postura del partido en relación al conflicto universitario”, el PRO nacional reafirmó su apoyo al veto.

“Habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa. [...] Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo. Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante", afirmó el partido en su comunicado oficial.

Cómo votarán el resto de diputados santafesinos

Del total de 19 diputados nacionales que tiene Santa Fe habrá otros tres que acompañarán el veto del primer mandatario: son los legisladores de la Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, Romina Diez y Rocío Bonacci.

Los diez restantes ya adelantaron que rechazaran el veto de Milei. Son los diputados Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli y Germán Martínez (Unión por la Patria); Mónica Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal); y Melina Giorgi y Mario Barletta (UCR).

