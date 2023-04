Sin embargo, hubo ausencias que hicieron ruido a la hora de mapear las internas que tendrán lugar el próximo 16 de julio y no fueron pasadas por alto: no estuvieron presentes ni Carolina Losada, ni Emilio Jatón, tampoco Pablo Javkin y Federico Angelini.

La ausencia de Losada era un rumor que comenzó a correr durante el lunes. Sin embargo, era difícil imaginar que una posible precandidata de peso a la gobernación (ganó las internas de cuatro espacios en las legislativas del 2021) no estuviera en la rúbrica del documento fundacional del frente que buscaría representar en las elecciones. Pero la ex periodista no fue a Cayastá. Sí estuvo presente Dionisio Scarpín, lanzado como prencadidato, "esperando la decisión de Carolina". En diálogo con este multimedios aclaró: "Somos parte del mismo equipo y seguiremos trabajando juntos".

¿Problemas de agenda o decisión de campaña? Una alta fuente radical le restó importancia y confió a UNO Santa Fe que es inminente el anuncio de la precandidatura de Losada en los próximos días.

Diferentes perfiles

"No me van a escuchar hablar mal ni de Carolina Losada, ni de Julián Galdeano, que es quien está detrás. Tenemos que armar una interna sumamente competitiva, que nos dé el volumen político y quede claro en julio que la provincia va a cambiar y que va a tener un gobierno diferente", dijo Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador lanzado de manera oficial.

Sin embargo, al ser consultado sobre cómo se diferencian las listas que se presentarán para las elecciones internas de julio, Pullaro consideró que "más que las propuestas, son los perfiles. No son los mismo un perfiles. Yo nací, crecí y trabajé siempre en la provincia de Santa Fe. Me preparé para ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Tengo experiencia de gestión, me involucro en los temas más difíciles que tiene la provincia, siempre lo hice como diputado, como ministro y lo voy a hacer como gobernador".

Al ser consultado sobre los precandidatos que no viven en la provincia, Pullaro manifestó: "La ley es clara, ¿no? Dice que uno tiene que vivir acá. Pero me voy a concentrar en hablar de propuestas, de ideas".

Cabe recordar que Losada y Pullaro estuvieron cabeza a cabeza en las PASO del 2021, en las que finalmente se impuso la ex periodista al actual diputado provincial por menos de dos puntos (30,72% a 28,98%). En aquella ocasión, el tercero fue Federico Angelini, quien podría ser compañero de fórmula de Losada como vicegobernador. En la cuarta posición de aquellos comicios estuvo la lista liderada por José Corral, que para esta elección trabaja junto a Pullaro.

LEER MÁS: Con Pullaro ya lanzado y a la espera de Losada, Unidos para Cambiar Santa Fe se presenta oficialmente en Cayastá

Partido de transformación

Pero a las internas del 2021 hay que sumarle nuevos actores: entre ellos nada más y nada menos que el socialismo, que gobernó la provincia en tres gestiones consecutivas (2007-2019). Allí emerge la figura de Clara García, quien este martes en Cayastá al ser consultada sobre una posible precandidatura respondió: "¿Qué orgullo mayor que gobernar Santa Fe? Vamos a darlo todo".

"Hicimos lo que la gente nos pide, ponernos de acuerdo en los temas que son importantes para Santa Fe. Una alternativa era quedarse de brazos cruzados, criticando una realidad de la cual tenemos una mirada realmente muy mala, pero hacerlo de manera testimonial. Y la otra era, con responsabilidad y con generosidad, compartir un espacio político que va a ser gobierno. Y el socialismo ha sido siempre un partido de transformación. Yo lo tengo tan presente, cuando ganó Hermes Binner y en su mano tenía el plan estratégico y eso lo había armado no solo con los socialistas, sino con la diversidad del común de la gente, no toda piensa como nosotros", manifestó.

Acerca de compartir fórmula con otros espacios, García reconoció que es una posibilidad, aseverando que "así como sentimos que el socialismo tiene la fuerza para ir solo, también creemos que es enriquecedor sumar con otra fuerza".

Unidos2.jpg

En la ciudad

Otra ausencia de peso fue la de los intendentes de Santa Fe y Rosario, Emilio Jatón y Pablo Javkin. Sin embargo, pueden analizarse de diferente forma.

Desde un factor geográfico, al rosarino el viaje a Cayastá le significaba recorrer 250 kilómetros, tres veces más de los que alejan a la ciudad del departamento Garay de Santa Fe capital.

Pero es más relevante el factor político: Javkin ha participado abiertamente de reuniones de lo que por entonces era llamado "Frente de Frentes", inclusive siendo fotografiado con los otros dirigentes. Jatón aun no mostraba sus cartas, y su ausencia en el lanzamiento de Unidos para Cambiar Santa Fe hace crecer la posibilidad de una candidatura por fuera del frente.