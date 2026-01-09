El Gobierno celebró el acuerdo Mercosur-UE: "Siguen las buenas noticias"

El Gobierno nacional celebró la autorización del Consejo Europeo para avanzar en la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea , al considerar que el entendimiento permitirá incrementar las exportaciones argentinas y atraer nuevas inversiones .

El presidente Javier Milei festejó el anuncio con un breve mensaje en redes sociales: “Siguen las buenas noticias. Fin” , escribió. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo , calificó el acuerdo como “histórico” y aseguró que será una herramienta clave para acelerar el crecimiento económico del país .

“Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea”, afirmó Caputo en un posteo, donde además destacó el rol del presidente Milei, del canciller Pablo Quirno y del secretario Pablo Lavigne para avanzar hacia “una Argentina cada vez más libre y próspera”.

Según precisó el titular del Palacio de Hacienda, el acuerdo permitirá que los productos argentinos accedan a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa el 20% del PBI mundial. En ese marco, remarcó que la eliminación de aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas, sumada al acceso preferencial para otro 7,5%, fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo.

Caputo subrayó que el tratado “nivelará a la Argentina frente a países que ya cuentan con preferencias comerciales con el bloque europeo”, como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania. Además, sostuvo que se establecerán reglas claras que aportarán previsibilidad y transparencia regulatoria, especialmente en materia de despacho rápido, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de los procedimientos aduaneros.

En cuanto al impacto en el entramado productivo, el ministro señaló que el acuerdo facilitará la integración de las PYMES a las cadenas globales de valor, generando mayores oportunidades comerciales, mientras que los consumidores accederán a una mayor variedad de bienes y servicios a precios más competitivos. “Seguimos trabajando para generar más trabajo e incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, concluyó.

Más temprano, el canciller Pablo Quirno también se refirió al anuncio y aseguró que con el acuerdo “todos ganamos”, al tiempo que anticipó que generará más comercio, más inversión y más empleo. Confirmó además que la firma se realizará el 17 de enero en Paraguay.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales. En ese sentido, afirmó que el país, bajo el liderazgo de Milei, “decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, camino hacia una Argentina “próspera”.

El canciller brindó detalles técnicos del acuerdo y remarcó que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, lo que beneficiará al 99% de las exportaciones agrícolas del bloque.

A las celebraciones oficiales se sumó la senadora nacional y exministra Patricia Bullrich, quien señaló que “Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente” y destacó que, después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Qué se aprobó

El Consejo de la Unión Europea aprobó de manera provisoria el acuerdo comercial con el Mercosur, despejando un obstáculo clave en el proceso de ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace poco más de un año.

De concretarse, el tratado dará lugar a la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales. Los países europeos respaldaron mayoritariamente el acuerdo, a la espera de que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento.

La clave para destrabar la ratificación estuvo en las concesiones realizadas a Italia, que semanas atrás había puesto en duda la aprobación. De ese modo, se evitó la conformación de una nueva minoría de bloqueo, que requiere al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque.

Este escenario despejó el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— en Asunción.

No obstante, el tratado aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, donde se anticipan nuevas dificultades: alrededor de 150 eurodiputados advirtieron que podrían recurrir a la justicia para frenar su entrada en vigencia.