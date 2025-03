El intendente de Rosario acusó de nazi a un candidato liberal que pidió "exterminarlo"

El candidato a concejal por el partido de Amalia Granata hizo una publicación al límite y el intendente no la dejó pasar. El cruce en medio de la campaña

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, le puso un límite al candidato a concejal liberal, Maximiliano Bagilet, quien pidió “exterminar al socialismo y a Javkin”. La palabra extermino tiene una carga simbólica fuerte para el pueblo judío y el intendente no dejó pasar el exabrupto del candidato.

Javkin le contestó: “Exterminar… Elegiste la palabra porque sabés lo que significa cuando la unís a un apellido judío. Te doy una hora para que te retractes, caso contrario voy a efectuar la denuncia en todos los ámbitos que sea necesario. Estará de moda decir cualquier cosa, pero hay atrocidades que no se pueden dejar pasar, yo conozco muy bien por herencia familiar lo que significa el exterminio. Te dejé pasar decenas de barbaridades, esta no. Y sos de los que atacan en privado y se esconden en público. Típico de nazi”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1901630213521650010&partner=&hide_thread=false Exterminar… Elegiste la palabra porque sabés lo que significa cuando la unís a un apellido judío. Te doy una hora para que te retractes, caso contrario voy a efectuar la denuncia en todos los ámbitos que sea necesario. Estará de moda decir cualquier cosa, pero hay atrocidades… https://t.co/5gStgBFrXl — Pablo Javkin (@pablojavkin) March 17, 2025

La respuesta a Javkin

“Te doy una hora para que te retractes de haberme llamado nazi. Una palabra no está prohibida y si usted tiene complejos al leer esa palabra lo desconozco. Pero vanalizar (dixit) el holocausto y llamar nazi SI ESTÁ PROHIBIDO”, contestó Bagilet pero la publicación fue borrada. El que banalizaba el tema era él con esa respuesta.

Captura.PNG

Cambió esa respuesta por la siguiente: “Pablo, no me vas a correr con tu apellido, hace 2 semanas estaba yo en el Concejo de Rosario presentando un proyecto honrando al pueblo judío. Vos te quedaste en silencio. Sabes muy bien que mis palabras van directo a tu pésima gestión, que +60% de los rosarinos reprobamos. Seguí con tus lagrimas de político, en 2 años te jubilamos, seguramente que yo no, pero SI los ideales que defendemos. Atte. un ciudadano que te paga el sueldo”.

Bagilet un joven de ideas liberales que trabaja en el mercado bursátil y adoptó las ideas de Javier Milei, aunque no compite por una banca del Concejo por La Libertad Avanza sino por el espacio Somos Vida y Libertad de Amalia Granata. Sin embargo, comenzó en el espacio de Ricardo López Murphy en la elección a concejales anterior en la que no figuró.

Es decir, militó en Acción por la República de López Murphy, coqueteó con Milei, pero terminó en una de varias listas de Granata a quien empieza a imitar en su campaña agresiva.