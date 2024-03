El socialismo santafesino salió a cruzar con fuerza a Javier Milei: "Barrabrava" e "incapaz"

Milei expresó el martes en una entrevista con Radio Mitre: "Entendamos que no es un problema de ahora, es un problema que se generó, como de manera muy sabia lo denominó Carlos Ruckauff, el narcosocialismo, iniciado con (los ex gobernadores Hermes) Binner y (Antonio) Bonfatti. Poner socialistas en el gobierno no es gratis, no solo destruyen la economía, sino todo lo que tocan. Es el primer punto para entender quiénes son los responsables del desastre que tiene hoy Rosario".