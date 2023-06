Larreta estuvo en la ciudad, puso paños fríos a la interna con Bullrich y pidió lo mismo para Santa Fe

"No estoy de acuerdo con las críticas y apelaciones personales. Yo trabajo por la unidad. Puedo resistir a archivos, nunca me vas a escuchar con una crítica personal a nadie de Juntos para el Cambio. Para ganarle al kirchnerismo y dar la pelea contra las mafias y la droga tenemos que estar juntos"

La aclaración de Rodríguez Larreta llega luego de fuertes declaraciones de su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien lo calificó de "ventajero total" por criticar la gestión de Mauricio Macri.

"Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", había manifestado la ex ministra de Seguridad.

Larreta dijo en Santa Fe que "lo importante es lo que uno hace, cada uno es responsable de sus dichos", y consideró que "la responsabilidad en Santa Fe y en toda la Argentina es defender la unidad".

El precandidato a presidente también se refirió al fuego cruzado en la interna provincial entre Pullaro y Losada, luego de que esta última declarase que no acompañara a su contrincante si es que pierde las Paso, por "diferencias éticas y morales".

"Yo jamás critico a nadie de nuestro espacio, así otros u otras me critiquen a mí. La verdad que me pareció muy honorable y valoro muchísimo las palabras que escuché de Maximiliano Pullaro esta mañana, valorando la unidad más allá de las críticas. No podemos engancharnos en eso, ni en críticas, ni en chicanas, ni nada. Discutamos ideas, eso es válido", indicó.

"Cuando yo gane las Paso vamos a trabajar todos juntos. Yo sigo con la convicción de que tenemos que seguir ampliando nuestro espacio, siguiendo el ejemplo de lo que se hizo acá, con Unidos para Cambiar Santa Fe", sentenció Larreta.

Transporte Público

Ante la consulta de UNO Santa Fe por la inequidad en el recibo de subsidios para el transporte público entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), Larreta consideró que "esa es una decisión del gobierno nacional kirchnerista que ha hecho de la argentina un país totalmente unitario".

"Coincido en la falta de equidad. Argentina debería ser un país federal y hoy el kirchnerismo -que gobernó 16 de los últimos 20 años en la Argentina- ha hecho todo lo contrario. Ha concentrado todos los recursos en el gobierno nacional premeditadamente para manejar el poder desde ahí, y con eso quieren condicionar políticamente al país entero", declaró.

El precandidato a presidente criticó que "hoy un gobernador que quiere construir diez viviendas o diez kilómetros de ruta tiene que ir a mendigarlos al gobierno nacional, y termina lidiando con un burócrata que posiblemente nunca vino a Santa Fe".

"Vamos a cambiar eso, vamos a volver a la esencia de la Constitución, los santafesinos van a ser quienes definan los proyectos para Santa Fe. No alguien desde el gobierno nacional a dedo, usando el poder que han concentrado", puntualizó.

En Santa Fe

La llegada de Larreta a la ciudad se dio durante la tarde del viernes, cuando participó de un encuentro con productores, comerciantes, empresarios y emprendedores en un bar de Bulevar. De la actividad participaron el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro, la precandidata a intendenta Adriana Molina, y la precandidata a concejala Silvina Cian.

"Fue una reunión muy interesante con empresarios, emprendedores de diversos sectores. Yo vengo siempre a escuchar, a aprender, a entender bien la problemática de cada lugar de la Argentina. Para cambiar este país, tenemos que conocerlo a fondo", declaró luego del encuentro.

Larreta consideró que hay "una gran oportunidad" y que "Santa Fe va a ser uno de los grandes motores de crecimiento".

"Es una provincia productiva, gran productora de alimentos, que es lo que el mundo hoy necesita. Toda la producción de material agrícola, con destinos lindísimos para el turismo también, con todo el área de biotecnología más al sur de la provincia", apuntó.

"Yo me comprometo a trabajar en equipo para que Santa Fe pueda explotar. Tenemos que trabajarlo juntos, tenemos que abrir mercados para los productos santafesinos, para los alimentos, para todo el agro de Santa Fe. Tenemos que ayudar con las obras que se necesitan como la ruta 7, que va de Venado Tuerto para el sur, que fui el otro día y era una catástrofe. A lo largo de todo el tiempo vamos a trabajar en equipo", concluyó.