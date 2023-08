Javier Milei aseguró que si hay protestas violentas lo van a "tener que sacar muerto de la Casa Rosada"

“La pregunta es qué hago. Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia, pero saco a los intermediarios, a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí, a mí no me van a sacar”, advirtió este martes el dirigente libertario en una extensa entrevista con LN+.

Asimismo, ratificó su intención de reducir la cantidad de ministerios a ocho, eliminando, por ejemplo, el de Obras Públicas, el de Salud, el de Transporte, el de las Mujeres y el de Desarrollo Social, entre otros, y reveló que en caso de ser presidente la asistencia social está a cargo de un nuevo ministerio, que se llamará de Capital Humano, incluirá las las áreas de educación, salud y trabajo y estará a cargo de Sandra Pettovello.

También adelantó que en el marco del llamado "plan motosierra", en referencia a los drásticos recortes que planea poner en marcha en el Estado, dejarán de existir varias de las secretarías que hoy están lideradas por referentes de los movimientos sociales, como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, por lo que el periodista señaló que esa decisión podría derivar en protestas.

Consultado sobre los lineamientos que aplicará al combate del delito, Milei fue contundente: señaló que “si hay una persona que comete un delito, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso”, incluidos los manifestantes que provoquen disturbios, aunque aclaró que no está de acuerdo con la pena de muerte, “porque eso va contra el derecho a la vida”.

Javier Milei tomó distancia de Patricia Bullrich

Finalmente, rechazó la posibilidad de un acuerdo con su rival de Juntos por el Cambio (J×C), Patricia Bullrich, porque no va a negociar “con alguien que clava un puñal por la espalda”, ya que consideró que varias de las “operaciones” en su contra surgieron “de ese sector”.

También acusó a la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri de copiarle “ideas, que además las copia mal, porque cuando habla de economía dice cosas bastante equivocadas”.

“¿Ustedes vieron lo que dijo cuando se refirió a los salarios? Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar los salarios. Parece que volvió a su época de montonera. Eso es tan verdad como que yo fui arquero de Chacarita. Soy yo el que va a derrotar al kirchnerismo, porque ellos tuvieron la oportunidad y los trajeron de vuelta”, disparó Milei.

