La frase de Milei sobre el aguinaldo que generó preocupación en los empleados públicos

En el marco de su objetivo de ir equilibrando las cuentas públicas, muy deficitarias, Milei también apuntó a la enorme deuda del Banco Central.

Dijo que está diseñando una estrategia para solucionar el tema de las Leliqs, y que también avanzará con un "fuerte ajuste fiscal para llevar la situación al equilibrio".

Milei aseguró que el Banco Central, al frente del cual asumirá Emilio Ocampo, dejará de emitir, y que la Argentina "no va a gastar más" de lo que recauda.

En este marco, fue consultado sobre si está garantizado el pago del medio aguinaldo de diciembre, y no dio una respuesta certera al respecto.

"Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Recortarán lo que tienen que recortar. Alberto (Fernández) se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”, ratificó en una entrevista con Telefe.

En una entrevista con Telefé, Milei también dijo que "el riesgo de la hiperinflación está latente".

Al respecto, adelantó que enviará al Congreso un "paquete de leyes que hacen a la reforma del Estado, el primer día". "Como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Yo dije todo lo que voy a hacer", se atajó.

Milei pretende recortar gastos por el equivalente al 15% del Producto Bruto, unos US$ 75.000 millones.

Después agregó: “No hay tiempo para festejos, ya empezamos a recibir felicitaciones de presidentes del mundo y eso ya es el puntapié de mi inicio en la agenda internacional, que ayer (el martes) se trabajó intensamente”.

Luego, finalizó: “La elección ya pasó y yo voy a gobernar para todos. Ahora se trata de resolver problemas y nuestro compromiso es exterminar la inflación, volver a crecer y terminar con la inseguridad. Ese es el mandato que nos pidió la sociedad, porque además como candidato he hablado de hacer un ajuste, se quemaron todos los manuales de política”.

Milei aseguró en reiteradas declaraciones que "el ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los medios que cuidan a los corruptos, los sindicalistas, los profesionales corruptos”.

La respuesta de ATE a Milei: "La motosierra empieza por el aguinaldo y no por la casta"

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró este miércoles que “la motosierra de Javier Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta”, al salir al cruce de las declaraciones formuladas por el presidente electo, quien puso en duda el pago del sueldo anual complementario en diciembre próximo.

La organización sindical rechazó este miércoles en un documento la posibilidad de que no se abone el aguinaldo de diciembre a los trabajadores de la administración pública nacional, y se preguntó si “el recorte del gasto anunciado por Milei no era solo para la política”.

“Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores y no por la casta”, sostuvo Aguiar, quien reseñó que el pago del aguinaldo es un derecho conquistado en diciembre de 1945, “se cumple de forma ininterrumpida hace 87 años y fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744”, señaló el documento.

El dirigente gremial aseguró que la ATE “no aceptará que se deje de pagar el medio aguinaldo”, y enfatizó que “cada vez es más evidente que la nueva gestión que asumirá el 10 de diciembre pretende que la primera variable de ajuste sean los trabajadores en lugar de dejar de abonar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Aguiar advirtió que “el próximo gobierno de Milei es el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley”, y se preguntó “dónde quedó aquello de que 'dentro de la ley todo y fuera de la ley nada'”, afirmó el sindicalista.

La Ley 23.041 de orden público establece el pago del sueldo anual complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, mixtas y de propiedad estatal, por lo que “no es una opción del presidente obviarlo”, aseveró.

“Si el presidente electo opta por ello estaría violando un derecho de orden público”, dijo.

Milei confirmó que hará con ANSES y los planes sociales

Con la victoria consumada, el líder de la Libertad Avanza de a poco va dando a conocer como estará conformado su gabinete y qué nombres ocuparán los puestos más importantes de su gestión.

Según la información que se baraja hasta el momento, el libertario designará a Carolina Píparo, ex candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La mujer de 47 años que quedó tercera en la elección provincial por detrás de Axel Kicillof y Néstor Grindetti, reemplazará desde el 10 de diciembre a Fernanda Raverta, actual titular del organismo.