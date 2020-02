La ley de Estado de Necesidad entra en horas decisivas

La Legislatura y el Ejecutivo provincial están intensificando el ida y vuelta de los borradores del proyecto de ley de Estado de Necesidad para ver si esas versiones, muy distintas entre la oficialista y la de la oposición, se llega a consensuar un texto.

Este miércoles por la tarde los legisladores del Frente Progresista –tanto senadores como diputados– iban a dar una conferencia de prensa, a las 17.30, para referirse al tema. Sin embargo, minutos antes y cuando la mayoría de los periodistas ya estaban en el hall de la Legislatura se anunció que se suspendía.

La explicación desde el Frente Progresista fue que –luego de una reunión en Presidencia de la Cámara de Diputados, donde tiene su despacho el exgobernador Miguel Lifschitz– se terminó de darle forma a un escrito que luego le entregaron a los senadores del PJ para que lo analicen. Fue así como el periodismo, en forma involuntaria, quedo en medio de las negociaciones políticas. La duda, aunque menor, es si la conferencia de prensa no fue una puesta en escena para llamar al oficialismo a negociar.

Sucedió que minutos antes de la suspensión de la rueda de prensa se los vio ingresar a los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, y a su par de Gestión Pública, Rubén Michlig, quienes fueron hacia la sala de reuniones de la Presidencia del Senado.

Los legisladores del Frente iban a exponer ante la prensa su mirada sobre diferentes puntos del proyecto de ley. Sin embargo, una exposición pública en medio de las tratativas podía quitarle margen de negociación a las partes. El Ejecutivo podía leerlo como que le estaban marcando la cancha; y la oposición, si fijaba una posición ante los medios, después iba a tener que explicar por qué se desdecía en caso de ceder a algún pedido del gobierno.

En el Senado

El proyecto de ley de Estado de Necesidad está planteado por el Ejecutivo como una iniciativa vital para el desarrollo de las políticas de la actual gestión. El mensaje ingresó en los primeros días de febrero a la Cámara de Senadores para ser tratado durante las sesiones extraordinarias, pero el oficialismo quiere aprobarlo cuanto antes. Borgonovo y Michlig fueron en estos dos meses y días de la gestión de Omar Perotti los dos funcionarios que mantienen el diálogo político con los legisladores, tanto con los propios como con los ajenos.

Este miércoles ambos ingresaron a la sala de reuniones de la Presidencia de la Cámara Alta donde los esperaba la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y los senadores Armando Traferri, Rubén Pirola y Alcides Calvo. Esas seis personas fueron las que le dieron una primera mirada al borrador de la ley que les acercó el senador radical por San Cristóbal, Felipe Michlig.

Ese texto quita del articulado todo lo que tenga que ver con superpoderes para el gobernador. Los otros puntos objetados tienen que ver con el monto de deuda que pide el Ejecutivo y su destino, que sería gastos corrientes. Aunque desde el gobierno apuntan que gran parte de ese endeudamiento iría a cubrir el rojo que dejó el propio Frente Progresista.

Además, los frentistas quieren garantizar un programa de ayuda y saneamiento para los gobiernos locales, de los cuales una gran parte están gobernados por radicales. "Necesitamos una ley que le sirva a la provincia y a los municipios y comunas, si no esto no tiene sentido", dijo en off uno de los legisladores del radicalismo que también apuntó que le están ofreciendo al Ejecutivo cambiar la naturaleza de la deuda que la provincia tiene con contratistas y proveedores. Eso le permitiría resolver acreencias sin tener que recurrir a la toma de deuda.

Todos esos puntos y otros que están en el proyecto de ley, como el de la seguridad, están bajo análisis. Hasta el cierre de esta edición desde ambos lados se veía lejana la posibilidad de un acuerdo para que la iniciativa obtenga media sanción este jueves en la Cámara alta. Ni siquiera se puede garantizar que el Senado sesione este jueves.

Pero tanto en el peronismo como en el Frente saben que un proyecto sin consenso no tiene viabilidad. La muestra más clara está en lo que sucedió en diciembre con la ley de emergencias que el PJ impuso en el Senado y que la mayoría que tiene el Frente en Diputados terminó sepultando. La puerta del diálogo ahora está abierta y, aunque nadie habla de plazos, los tiempos y las urgencias corren para todos.