Ley Bases: cómo se expresaron los senadores santafesinos antes de la votación

Losada

"No vi manifestantes tranquilos intentando manifestarse pacíficamente en contra de una ley, lo cual puede ser y es lícito. Lo que vi fueron piedras gigantes que le tiraban a la policía, bombas molotov, clavos gigantes que lanzaban con armas caseras. Me recordó a lo que pasó en 2017, cuando no quieren que una ley salga, recurren a la violencia. Entonces, no sé a quién representa esta gente que está afuera violentando", declaró la senadora Carolina Losada en relación a los graves incidentes que se vivieron en las afueras del Congreso.