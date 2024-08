Lilia Lemoine cargó contra Victoria Villarruel: le pidió "humildad" y la llamó "irresponsable"

"Me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el presidente está pidiendo. A mí me parece una falta de respeto. También creo que la vicepresidente ha abandonado sus ideales y sus promesas de campaña para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar", insistió.

Lilia Lemoine contra Villarruel: "Ella se está cuidando la imagen política"

Para Lemoine, "Villarruel pretende cuidar su imagen y por ese motivo se mantiene lejos de los reflectores". "Javier es el que está pagando el costo político de tomar decisiones durísimas por la Argentina porque está ejecutando. Ella se está cuidando la imagen política, en lugar de poner el pecho y la espalda y decir que va a seguir apoyando, se está limpiando las manos para quedar bien frente al público", opinó.

En ese sentido, Lemoine le aconsejó a la titular del Senado que "se acuerde que es parte de La Libertad Avanza y no de Cambiemos" y alertó: "Cuidado porque el gran error que cometió Cambiemos fue justamente irse para el lado de la izquierda de la UCR, con gente que formó parte de Cambiemos y que también fue parte del kirchnerismo, específicamente Martín Lousteau".

La legisladora se mostró preocupada con los últimos movimientos que hubo en el Senado, particularmente con la designación de Lousteau como titular de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. En esa línea, planteó que esto no hubiera sido posible si la presidenta del Senado lo impedía. "La presidencia le correspondía al oficialismo y había un candidato del PRO que podría haber ido. A mí me suena raro", lanzó.

