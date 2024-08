Villarruel se alejó más de Milei: "Lijo no tiene los pergaminos para ser juez de la Corte"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , tuvo conceptos lapidarios sobre el magistrado Ariel Lijo , promovido por el gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, y no dudó en calificar la propuesta: "No ha sido la mejor elección".

"Mi opinión respecto de Lijo es pública. La he expresado. No estoy de acuerdo con la candidatura. Por razones prácticas, está remplazando a una mujer . Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra", manifestó la titular del Senado durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y ante un auditorio que la envolvió en aplausos.

Villarruel se desligó de los aumentos a senadores: "Solo decido sobre las paritarias a los empleados"

Consciente seguramente de que sus conceptos no podrían caer sino pésimos en la Casa Rosada, y aumentar el sordo encono con el presidente Javier Milei, Villarruel se enfocó aún más en las críticas a Lijo: "Es un juez que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de la Nación. Es una de las garantías de seguridad jurídica. No ha sido la mejor elección. Ha sido una candidatura que es controversial. Hubiéramos querido tener un candidato sólido y que nos represente y con la mejor sabiduría y rectitud posible. No creo que sea el caso", sentenció.

Las expresiones de la primera en la línea de sucesión se escucharon a viva voz en el almuerzo. El Colegio de Abogados porteño, vale destacar, impugnó el pliego del juez de los tribunales federales de Comodoro Py.

El gesto de Villarruel se produjo luego de sufrir tuits e indirectas de parte de Javier y Karina Milei, y luego del enojo presidencial por un nuevo aumento de la dieta de los senadores.

Colegio de Abogados

Villarruel llegó una hora tarde, justo después de anunciar por Twitter la convocatoria a una sesión para el jueves para anular el polémico incremento. "Es un día complicado en Senado. Algunos temas son de público conocimiento", se justificó al ingresar.

La vicepresidenta se refirió a las supuestas diferencias con Milei. "Tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno. Mi lealtad y mi apoyo son totales. Eso no significa que no pueda tener diferencias. Me preocupa que se cree la idea de un gobierno dividido. No hay un gobierno que esté viviendo una pelea en su seno. Está viviendo su maduración mientras está en el gobierno ", sostuvo.

El colegio de abogados criticó públicamente "la morosidad" de Lijo para cerrar causas, detrás de la que sugiere presuntos intereses non sanctos pero acompañó, en cambio, la nominación de Manuel García Mansilla, socio de la institución que integran buena parte de los abogados de los estudios más tradicionales de la Capital.

"Lo único que separa a una Justicia imparcial de una oligarquía es la jerarquía del trabajo que ustedes realizan aquí", dijo Villarruel que también dejó entrever sus diferencias con la política exterior del Gobierno.