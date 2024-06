Milei dijo que los socialistas están "violentos" porque su plan económico funciona

Los nueve viajes de Milei al exterior en menos de siete meses de gestión

“La Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad”, publicó el legislador en su cuenta de la red social X.

El Presidente Javier Milei recibió el Premio de la Sociedad Hayek en el Hotel Haffen de Hamburgo, por su promoción de las ideas liberales.

En su discurso, el mandatario argentino aseguró: "No solo dimos la batalla cultural sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos. El motivo por el que los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo".

En tanto, manifestantes de izquierda se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaron desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen, donde el argentino recibió la distinción.