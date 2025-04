Nicolás Mayoraz: "Plasmar las ideas de Javier Milei en la Constitución de Santa Fe"

No, al contrario. Veo que casi no hay conocimiento en la gente de que hay una reforma constitucional. Y tampoco tiene mucha idea de qué consiste. El que sabe algo dice "sí, escuché", pero no lo tiene del todo claro. Y, lamentablemente, no tiene idea de la trascendencia de una reforma constitucional. Porque no es que se elige un candidato y si no te gusta en cuatro años lo cambiás. Acá elegís uno y lo que se escriba queda hasta que se vuelva a reformar la Constitución. Lamentablemente, para mí esto fue armado a propósito por Maximiliano Pullaro. Fue una ley que salió muy rápido, exprés, en menos 72 horas tuvo dictamen. Después dije, "bueno, la van a dar a conocer". Pero nunca explicaron nada, el gobierno nunca explicó en qué consistía la reforma. Ni siquiera lo que ellos proponían reformar.

¿Y por qué entiende que ocurrió eso?

Creo que hay un acuerdo, un pacto de casta entre el Senado y el gobernador, donde en esa negociación espuria Pullaro se garantiza los votos para buscar su reelección, y los senadores lo que se garantizan es que no le toquen la Cámara alta. Porque en la ley no entró eso, cuando llamativamente siempre todas las propuestas de reforma constitucional incluían la posibilidad de ir a la unicameralidad, que termina el curro del Senado. Y acá los senadores le levantan la mano para garantizarse eso. De hecho, esta elección desdoblada es para permitirles a los convencionales departamentales que sean los senadores. O sea, están los senadores defendiendo su propio curro. Entonces lo ocultan y lo que te muestran son cosas superficiales, pero en el fondo buscan la reelección de gobernador. Es mentira que busquen la modernización y demás, porque el punto clave de las instituciones, que es el Senado, no lo quieren tocar.

¿A qué se refiere cuando hace poco, en un posteo en X, habló de "la casta de Pullaro"?

A él lo acompaña un senador como Felipe Michlig, quien tiene más de 25 años en la Cámara alta y dice que quiere terminar con los privilegios. Sin embargo, él es uno de los privilegiados. Si no terminó con sus privilegios en 25 años, ¿por qué le vamos a creer que lo hará ahora? Cuando un senador fue acusado de un delito, y la Justicia lo quería procesar, Michlig levantó la mano junto a otros de sus pares para defenderlo. Son la casta, se defienden a ellos mismos, nunca harán nada para terminar con los privilegios. Es mentira que quieren terminar con los privilegios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NicolasMayoraz/status/1907205032597962849&partner=&hide_thread=false La casta de Pullaro se ríe de nosotros. Pretenden que les creamos que ellos van a “ponerle límite a los privilegios del poder” cuando no se animan a tocar el Senado. Mirá el video. pic.twitter.com/ThP1LRPPur — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) April 1, 2025

Recién hablaba de la unicameralidad, aunque hay planteos que dicen que no podría estar incluida en los debates. ¿Es posible avanzar igual en ese sentido?

Los que dicen que no se puede es porque no quieren. Si quieren, se puede. ¿Por qué lo digo? No es voluntarismo. La Constitución permite la reforma total o parcial, lo dice el artículo 114. Si es parcial, dice que la ley debe definir los artículos o la materia. Acá, como la ley fue un mamarracho, eligieron las dos cosas, artículos y materia. Es cierto que el artículo 31 no está, pero la materia Poder Legislativo y funcionamiento de la Legislatura está. Entonces, podemos tratarla sin ningún problema. Además, creemos que en esas limitaciones que plantea la ley siempre prima la voluntad popular, la soberanía del pueblo. La doctrina mayoritaria es soberana, no para hacer lo que quiera, pero de alguna manera se le reconoce poderes implícitos. La interpretación no puede ser restrictiva de las facultades y poderes que tienen los convencionales. Ante la duda, la facultad la tienen, no hay que ser restrictivos sino tolerantes con la reforma. Así que creo que estamos habilitados totalmente para hacerlo.

¿Ese planteo va por el lado los costos o también hay una mirada respecto de si es necesario o no tener dos Cámaras?

Son las dos cosas y una tercera. Nosotros decimos "reducir los costos" y que ese dinero, que hoy se calcula que son 60.000 millones, se podría utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, mejorar y tener más policías, mejor pagos, mejor pago a los docentes. Y un montón de reclamos sociales que hay hoy. Entonces, primero reducir el costo de la política, segundo destinar esos fondos a cosas más necesarias para los santafesinos. Y tercero, para ser más eficientes. Está pensado con un diseño que viene repitiéndose, no de la Constitución de 1962 sino de muchos años anteriores. De la Constitución anterior de principios del siglo XX, donde el sistema bicameral quizás estaba pensado en función de la extensión que tiene la provincia, las dificultades en la comunicación y que era necesario contar con representantes de los departamentos. Hoy, con las comunicaciones que tenemos, tanto física como a través de las redes sociales o internet, todo fluye mucho más rápido. Entonces, un Senado no lo necesitas si vos tenés representantes dentro de la Legislatura.

¿Qué es lo que proponen?

Un régimen mixto. Una Legislatura que tenga representación por sistema uninominal y representantes por departamento. Como la elección que vamos a hacer ahora. Vas a elegir 50 legisladores por todo distrito único y un legislador por cada departamento. De esa manera, seguís garantizando que la representación del departamento esté en esa Legislatura. Lo que lográs es el tercer elemento, que sea más eficiente, rápida y dinámica la sanción de las leyes. Hoy lo que tenemos son un montón de leyes que les dan media sanción en una Cámara y, cuando va a la otra, no salen inmediatamente. Llega fin de año y empieza la negociación, lo que le llaman el clearing de leyes. Se juntan en una mesa, en un cuarto cerrado y discuten: te doy esta ley si vos me das esta. Una negociación totalmente espuria, porque ya no se piensa en los intereses de la ciudadanía sino en los intereses políticos del momento y de los que no representan fielmente los intereses de la sociedad.

La agenda de La Libertad Avanza

¿Hay otros temas que pretenden que se debatan?

Hay muchos, pero vamos a puntualizar dos que fueron clave y que los planteamos durante la campaña. Uno es el tema de los impuestos, porque queremos un Estado reducido pero eficiente. Y para eso hay que bajar los impuestos. Al hacerlo lo que lográs es sacarle el pie de la cabeza al productor, al que genera empleo, al que tiene una empresa, al emprendedor. Buscamos una cláusula que establezca el voto calificado para ampliar mayorías agravadas. Para aumentar o crear impuestos necesitás dos tercios. Si querés crear un nuevo impuesto, como hizo Pullaro, quien creó el impuesto al blanqueo, dos tercios. Si vos querés subir la alícuota de ingresos brutos como hizo Pullaro, dos tercios. Ahora, si querés bajar impuestos, lo podés hacer sin necesidad de esa mayoría agravada. Es una manera de ponerle freno a los degenerados fiscales, como los llama Milei, que aumentan impuestos para mantener esa estructura de gastos. El tercer tema para nosotros fundamental es la seguridad. Creemos que no está siendo contemplada en este proceso de reforma y debemos hacer hincapié en eso. La seguridad es un derecho constitucional y hay que consagrarlo expresamente. Queremos incorporar figuras concretas y que no sea simplemente una enunciación. Llevar la reiterancia a la Constitución, como la tiene Mendoza. Llevar la perspectiva de la víctima, porque para nosotros la víctima del delito es el centro del proceso y no el delincuente, como en las miradas garantistas. Queremos cambiar el paradigma del garantismo abolicionista penal por uno donde la víctima sea el nuevo paradigma del proceso. Donde el delincuente que comete un delito tenga más dificultades para salir de la cárcel, que la puerta giratoria que tiene ahora. También está lo del banco genético, darle rango constitucional al tema de las huellas y la identificación genética de los delincuentes, de manera tal que eso vaya engrosando un banco de datos, conectado a nivel nacional, que permita detectar la comisión de otros delitos, generalmente contra la integridad sexual. El caso de Lola Chomnalez, en Uruguay, se identificó once años después gracias a que tienen un banco genético. Un delincuente que estaba fuera del radar de la investigación cae preso por la comisión de un delito, lo identifican genéticamente y ahí detectan que era el mismo ADN que tenía la mochila de la chiquita. Si nosotros ponemos eso en la Constitución fortalecemos ese tema. Bullrich presentó la segunda etapa del Plan Bandera, que sería la aplicación de la ley antimafia, y queremos darle también rango constitucional, para que los jueces tengan herramientas legales para cuando tienen que decidir la situación procesal de una banda de delincuentes.

Se conoció un posicionamiento de la Iglesia proponiendo que el texto de la Constitución incluya un articulado en contra del aborto. ¿Cuál es su mirada?

El artículo del tema de la vida, como buena parte de la parte dogmática, no está en la ley de reforma. Es conocida mi posición pública a favor de la defensa de la vida desde la concepción y todo lo que sirva para reforzar ese derecho básico y fundamental. En eso Milei también es claro y queremos llevar sus ideas a la Constitución. Si fuera posible, desde ya que estaríamos a favor de la inclusión de una cláusula así, pero no fue materia por lo menos de la ley de reforma. Obviamente estamos de acuerdo con la posición.

En los últimos días estuvo en la agenda nacional el tema cripto ($LIBRA) y el de los aranceles que impuso Donald Trump. ¿Cree que algo de esa agenda se tendrá en cuenta a la hora de las elecciones?

Puntualmente, creo que el tema cripto y lo demás no va a afectar al electorado. El electorado que votó o que apoya a Milei, por los sondeos que veo, no ha caído. No cayó su imagen positiva ni su intención de voto. Nuestro desafío es trasladar esa adhesión a las políticas del gobierno nacional a la provincia. Que el rosarino y el santafesino encuentren que las ideas de Milei tienen una representación en nosotros. Lo que queremos es plasmar las ideas de Milei en la Constitución de Santa Fe y somos la única fuerza política que lo trae. Es cierto que es la primera elección en donde participará la Libertad Avanza. Creemos que con el trabajo que venimos haciendo, con el que podamos hacer de acá al jueves, cuando termine la campaña, podemos llegar a todos los santafesinos que votaron a Milei en 2023. Y que quienes no encontraron una representación de Milei la encuentren ahora con nosotros.