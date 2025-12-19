Uno Santa Fe | Información General | reforma laboral

Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral pasó para el 10 de febrero

La exministra dijo que la decisión apunta a dar más tiempo para trabajar en los consensos y objeciones que despertó el proyecto del gobierno nacional

19 de diciembre 2025 · 09:53hs
La senadora Patricia Bullrich propuso llevar la discusión por la reforma laboral al 10 de febrero.

En una una jornada atravesada por protestas y movilizaciones en todo el país en contra del proyecto de reforma laboral, finalmente este jueves la senadora nacional por el bloque libertario Patricia Bullrich confirmó que la iniciativa se tratará en el Senado el 10 de febrero.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

Reforma laboral, a febrero

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

"Hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio (de Unión por la Patria) y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones. Y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para tomar en cuenta el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley", dijo la exministra de Seguridad de la Nación. La Confederación General del Trabajo (CGT) había anticipado este jueves que iban a lanzar un paro general si el Senado aprueba la reforma laboral de Milei,

El pedido de Bullrich llegó horas después de la controversia generada en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo del proyecto de Presupuesto 2026, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

Según trascendió, para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

