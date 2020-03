Perotti le pidió a la oposición que se ponga a disposición para enfrentar el coronavirus

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se mostró molesto con los santafesinos que no acataron la cuarentena obligatoria en el primer día de la vigencia de la medida nacional y le pidió a la dirigencia política santafesina que se ponga a disposición para enfrentar a la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, Perotti aprovechó para volver a pedirle a la Legislatura el acompañamiento en estos momentos de crisis para que se sume "con todos los esfuerzos que los santafesinos están haciendo" y pidió a los legisladores que acompañen "con la ley de necesidad que tiene como objetivo central salir de la emergencia, ni siquiera tiene todo lo que nos está demandando esta campaña del coronavirus". Sin mencionarlo, el mensaje tuvo como destinatario al exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, quien convocó a una sesión extraordinaria para el miércoles que viene para tratar ese tema. Sin embargo, voceros de Lifschitz dijeron que aún se están buscando los acuerdos necesarios para llegar a un consenso. Nada se puede dar por hecho todavía.

Al respecto UNO Santa Fe lo consultó sobre si alcanza con la ley de necesidad o evalúa enviar otro proyecto de ley para hacer frente a la situación que de emergencia que se presenta por el coronavirus y Perotti respondió: "Hasta aquí tomamos la determinación de algunos decretos que enviamos a la Legislatura para afectar a la campaña de prevención con el deseo de darle celeridad a esta situación. Seguramente la instancia de envío a la Legislatura permitirá que allí se analice y si es necesaria alguna instancia adicional, también se estará haciendo".

Perotti parola y Sarnaglia conferencia.png Omar Perotti dijo que cree profundamente en la madurez política de la dirigencia de Santa Fe.

"Creo profundamente en la madurez de toda la dirigencia política. Las fuerzas políticas nacionales dieron una demostración en el Congreso muy clara de compromiso y acompañamiento al Presidente como quien está al frente de este grupo de trabajo conduciéndolo y la oposición de todos los sectores nacionales se puso a disposición para lo necesario. Entiendo que esa será la actitud de todas las fuerzas políticas en la provincia de Santa Fe".

En tanto, sobre cómo se está trabajando ante el regreso de santafesinos que están en el exterior, el gobernador dijo: "Todavía están llegando santafesinos y son parte de los operativos en los que está interviniendo la policía provincial. En estos momentos arribó un contingente por micro proveniente del Brasil. Allí se están haciendo todos los controles de estos pasajeros para su individualización y los análisis correspondientes de sus síntomas. De no presentar ninguno irán a su domicilio donde deberán cumplir la cuarentena estricta. Y si se presenta alguna sintomatología la instancia será el deribado y el control sanitario específico, no solo de ese paciente si no de todo el contingente.

El cumplimiento de la cuarentena

El gobernador se mostró molesto porque algunos santafesinos no acataron el decreto nacional al cual adhirió la provincia –a través de otro decreto– para imponer una cuarentena obligatoria. "Comenzó a regir desde las cero horas el decreto presidencial que establece la cuarentena obligatoria con distintas instancias que dieron lugar a diversas intervenciones de la policía. En el día de hoy se dieron 27 detenciones con un total de 29 intervenciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), advirtió.

"Creemos que debe mejorarse el funcionamiento de todos, de cada uno de los ciudadanos", sostuvo y agregó: "Debemos mejorar la conducta ya que parece no entenderse frente a los hechos que se dieron en diferentes lugares de la provincia. Vamos a tener una charla con todos los intendentes y presidentes comunales a fin de que cada uno asuma el cumplimiento en sus territorios de lo que establece el decreto nacional y el provincial establecido esta mañana".

Asimismo, Perotti consideró que el día uno de la cuarentena fue "el día de puesta en marcha y de ajustes" y le envió un mensaje a la ciudadanía: "Creemos que podemos mejorar los santafesinos. La posibilidad de coordinar esfuerzos con las instancias locales frente a los esquemas de comunicación de los municipios sin duda nos permitirá mejorar esta acción".

Además, sostuvo que la información está llegando a cada uno de los santafesinos y que "no se puede alegar el desconocimiento de la información". Y, si bien dijo que la actitud de los santafesinos "mayoritariamente es de alta colaboración y solidaridad, también afirmó que "hay que corregir actitudes que poco colaboran con el resguardo de la salud pública".

"Vamos a ajustar detalles con los intendentes y presidentes comunales para que no haya circulación en las calles, que las ciudades estén cerradas", dijo y añadió: "Lo más exitoso de esta campaña es demorar el proceso de contagio. Porque si los picos se van a dar en abril, allí es cuando empiezan las enfermedades habituales como las gripes, los resfríos y las neumonías. Si a eso le sumamos un número importante de coronavirus, nos va a estar faltando atención médica adecuada, lugares de internación y ahí están nuestras mayores preocupaciones que son las camas de terapia intensiva. Se está haciendo un esfuerzo enorme para que pueda crecer en ese número".

Sobre la bonificación especial que dispuso su gobierno para los trabajadores que atienden directamente la emergencia, Perotti dijo: "Todos somos conscientes que quisiéramos que la emergencia termine pronto. Las circunstancias que son de público conocimiento en los países que están atravesando esta situación hablan a las claras de que esto no va a terminar el 31 de marzo, por lo cual haremos todos los esfuerzos para que este sector siga teniendo la bonificación durante toda la emergencia".

Mientras que sobre las críticas de los docentes que acusaron al gobierno provincial de discriminarlos, respondió: " Tenemos una prioridad total y absoluta que es ordenar los recursos detrás de la salud y todas las acciones que nos permitan prevenir de la mejor manera el coronavirus, que es evitar muertes. Sobre eso nos estamos organizando porque desaparecieron los pisos de ingresos, los pisos de coparticipación y de recaudación propia. Nuestra primera preocupación es la prevención y el resguardo de la vida de los santafesinos. En segunda instancia es cómo se deteriora en el menor ritmo de actividad posible la actividad económica".