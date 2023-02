Pichetto reafirmó sus dichos sobre la ministra de la Mujer: "Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento"

El auditor general de la Nación aseguró que no hizo "ningún tipo de discriminación a ninguna identidad sexual". El Inadi adelantó que lo citará a una reunión.

Miguel Ángel Pichetto consideró que no hubo "ningún tipo de discriminación" hacia la ministra de la Mujer.

El auditor general Miguel Pichetto ratificó sus polémicos dichos contra la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, por su orientación sexual. Aseguró que no se arrepiente de lo afirmado días atrás, expresiones que le significaron una convocatoria al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi); así como el repudio del presidente Alberto Fernández.

"Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento, ni le echo la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo", puntualizó el dirigente de Juntos por el Cambio, en declaraciones a Radio Rivadavia.