Quién ocupará la quinta banca de Cambiemos en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el jueves pasado un proyecto de declaración para que se garantice la composición del cuerpo legislativo de forma paritaria. De esa manera, el reclamo que vienen haciendo desde hace años diversos colectivos de mujeres y de las legisladoras comienza a tomar forma institucional.

Pero, además, abre un interrogante sobre cómo será finalmente la composición de la cámara a partir del 10 de diciembre próximo. Sucede que hay fuerzas que presentaron listas que cumplían con la ley de cupo (que establece un mínimo del 30% para las mujeres en las listas) pero que luego de los resultados de las generales dejaron muy relegadas a las mujeres.

El caso concreto es el de la lista de Cambiemos que de los cinco diputados electos tiene a cuatro varones y una mujer. El cupo femenino allí se reduce al 20 por ciento. Pero como la composición original sí respetaba la ley dictada en 1991, el Tribunal Electoral aprobó los diputados electos. Sin embargo, con la iniciativa aprobada el último jueves las y los legisladores dejaron abierta una ventana para que eso se modifique.

El 16 de junio fueron electos 28 diputados del Frente Progresista que presentó una lista de paridad. El PJ, que fue la segunda fuerza más votada consiguió que ingresen siete legisladores a la Cámara baja, cuatro varones y tres mujeres; Unite por la Familia y la Vida quedó en tercer lugar e ingresó tres varones y tres mujeres. Las dos fuerzas restantes, el Frente Social y Popular e Igualdad y Participación, ingresaron un varón y una mujer cada uno. Pero los cinco lugares para Cambiemos están ocupados por Gabriel Chumpitaz, Alejandro Boscarol, María Ximena Sola, Julián Galdeano y Sebastián Julierac Pinasco.

En este caso, la actual diputada Cesira Arcando –que quedó como primera suplente de la lista de Cambiemos– estaría en condiciones de reclamar la quinta banca de su fuerza política.

Una fuente consultada por UNO Santa Fe explicó que ya hay varios antecedentes en este tipo de casos y que si la Cámara no acepta el pliego de determinada persona y hay alguien que se presenta diciendo que esa lista no cumple con los requisitos paritarios y expresa que quiere ocupar el lugar, le van a tener que dar el lugar. Pero será la próxima composición de la Cámara la que deberá decidir –si es que hay un reclamo en ese sentido– si hace lugar o no al pedido.

De todas formas, la próxima integración del cuerpo contaría, en principio, con 22 mujeres y podría pasar a 23 si se incorpora a Arcando en lugar de Julierac Pinasco. Pero, además, estaría presidida por el actual gobernador Miguel Lifschitz que durante su mandato envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para sancionar la paridad en la composición de las listas. De hecho, la nómina que presidió y que ganó las últimas elecciones a Diputados tuvo composición paritaria.

Una lucha por la igualdad

En los fundamentos del proyecto está la explicación del por qué se tiene que recurrir a esta herramienta. Sucede que en la Cámara baja ya se sancionó en dos ocasiones la ley para que la confección de listas legislativas se haga teniendo en cuenta la paridad entre varones y mujeres. Sin embargo, el Senado nunca llevó al recinto ese tema y mucho menos lo aprobó.

En las últimas elecciones provinciales no todas las fuerzas políticas presentaron listas con integración por partes iguales entre hombres y mujeres. Lo que establece la ley es el cupo del 30%. Pero en la Cámara de Diputados de Santa Fe desde hace años que se viene impulsando que ese piso esté cada vez más alto.

Así se pueden contar entre los antecedentes los casos de las incorporaciones de Mariana Robustelli (en la composición anterior de la Cámara, en reemplazo de la fallecida Silvia De Césaris, cuando el primer suplente era Julio Roberto López) y de Susana Bertone (asumió este año en lugar de la fallecida Claudia Moyano, cuando el primer suplente era Fabián Bastía).

El proyecto de declaración aprobado el jueves establece: "Su adhesión en todos sus términos y hace propio el planteo formulado por el Foro de la Multisectorial de Mujeres, Concejales de la ciudad de Santa Fe y Rosario, legisladoras provinciales, representantes gremiales, ONG`s, organizaciones de la sociedad civil, mujeres provenientes de distintas profesiones y políticas referentes de todos los arcos políticos e ideológicos para que, fundadas en los antecedentes de esta Cámara, como las dos medias sanciones de la Ley de Paridad, las incorporaciones de Mariana Robustelli y la más reciente de Susana Bertone, se garanticen las furtuas composiciones del cuerpo legislativo en forma paritiaria".

Con la sanción del jueves se ratifica la potestad de la Cámara para decidir sobre su composición haciendo valer los principios de paridad. En eso estuvieron de acuerdo las 17 mujeres y los 33 hombres que actualmente integran ese cuerpo legislativo.