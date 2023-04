Scarpín habló sobre la ola de inseguridad en Santa Fe: "Solucionar la violencia con más violencia no es el camino"

"Si atacamos ese problema sin duda vamos a mejorar la calidad de vida de muchísima gente. Nosotros estamos planteando una cuestión en relación a los datos de pobreza, una de la causas de la violencia extrema especialmente en Rosario va de la mano de la pobreza", agregó al respecto en diálogo con UNO Santa Fe.

Scarpín criticó, seguidamente, a "los candidatos que apuntan a solucionar la violencia con más violencia".

"No es el camino, los santafesinos no queremos esquivar balas. Hace 20 años intentan eso y evidentemente han fracasado. Si cambiamos en eso y le damos otro enfoque, seguramente en cuatro u ocho años estaremos hablando de otra cosa. Lo vamos a trabajar a través de la inteligencia", aseguró.

Para concluir ese tópico, criticó el ida y vuelta entre Nación y Provincia tras la escalada de violencia en Rosario, considerando que "en vez de estar peleándose públicamente, tienen que sentarse a trabajar de manera conjunta, planificar acciones. Peleándose no vamos a solucionar nada".

Momento político

Acerca del Frente de Frentes y la reunión del sábado pasado en Vera donde participaron muchos de los principales dirigentes de la coalición, Scarpín apuntó que "los que estuvimos en Vera venimos en un proceso de diálogo importante que se plasmó en una actividad para escuchar al sector productivo, el norte tiene para darle a la provincia muchísimas cosas. El Pro, el socialismo, el intendente de Rosario, y nuestro sector del radicalismo estoy convencido que vamos a gobernar Santa Fe. El 10 de diciembre habrá que tomar decisiones importantes".

También confirmó la fecha del 25 de abril como la cita para la presentación oficial de la coalición en Cayastá.

"Vamos a ir detrás de la persona que gane la interna, eso es fundamental. Acá no hay caprichos ni resentimientos", aseguró.

Scarpín confirmó que, si Carolina Losada finalmente se presenta como candidata a gobernadora, bajará su candidatura. Al respecto de si el candidato de su espacio en la ciudad será el ex director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, el senador nacional contestó risueño que "lo dirá Mario Barletta".

Críticas a la oposición

Con respecto a la fallida sesión del Senado en la que no se trató el proyecto para fortalecer la Justicia federal en Santa Fe, debido a que Juntos por el Cambio no otorgó quórum, Scarpín dijo que "el kirchnerismo una vez más empezó la sesión rompiéndola".

"Nos llevó a una trampa que no podemos soportar. Que no se respeten las leyes y reglamento del Senado siempre es nuestro límite. Si un país y el Congreso no respeta las leyes ¿Qué podemos esperar de la ciudadanía?", indicó.

Scarpín puntualizó que la sesión fue pedida por Juntos por el Cambio, y que "le preguntaría a Marcelo Lewandowski y Celia Arena porqué nunca se trató ese proyecto en el Senado si está desde el 19 de mayo del 2022. Esperemos que recapaciten y vayamos a sesionar".