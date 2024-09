Se picó en redes: Milei le respondió a Cristina Fernández y la exmandataria lo invitó a debatir personalmente

CFK compartió en sus redes sociales un extenso balance sobre la gestión Milei, a quien tildó de “ex libertario”. El mandatario leyó el texto y la invitó a “una clase particular ad honorem” por televisión, pero ella retrucó la propuesta y le propuso un encuentro presencial.

Este viernes las redes sociales se picaron. Es que Cristinta Fernández de Kirchner posteó un extenso balance de los nueve meses de gestión de Javier Milei donde lo trató de “ex libertario” y aseguró que no existen los fondos para pagar la deuda externa. El Jefe de Estado no tardó en responderle y la ex presidenta lo invitó al “Patria” para una lección de economía.