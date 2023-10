Transición: martes de múltiples reuniones con nuevos nombres que asoman para el futuro gabinete de Pullaro

En segundo turno, a las 14, será la reunión de Salud. Al encuentro asistirá la actual diputada Silvia Ciancio, quien presidió durante cuatro años consecutivos la comisión de salud en la Cámara Baja.

A las 16 horas llegará la primera reunión de producción, que contará con la presencia de Gustavo Puccini, secretario parlamentario de la Cámara Diputados Santa Fe.

Educación será otro de los tópicos que protagonizará el agitado martes con el encuentro que se llevará a cabo a las 17, con la presencia de José Goity, ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral; y Carolina Piedrabuena, ex Subsecretaria de Administración Ministerio de Educación y ex Secretaria de Hacienda de la ciudad de Santa Fe.

Por último, también a las 17, será la reunión por la cartera de Cultura a la que concurrirá Miriam Carabajal, secretaria de Cultura de Venado Tuerto.

Fuentes confirmaron a UNO Santa Fe que las reuniones continuarán el miércoles con la cartera de Medio Ambiente.

Cabe aclarar que las reuniones de Desarrollo Social, Producción y Educación tendrán lugar en la ciudad de Santa Fe, mientras que Salud y Cultura serán en Rosario.

A los mencionados nombres podrían agregársele más miembros del equipo de Pullaro, pero en principio se trataría de dirigentes que tendrán peso y protagonismo en el armado del futuro gabinete provincial a partir del 10 de diciembre.

"Son las primeras reuniones, se hará lo mismo que con otra áreas: llevarles una serie de requerimientos de información y datos para empezar a hacer un análisis de la situación. Se trata de un puntapié para que los funcionarios de más bajo rango empiecen a tener la posibilidad de interactuar con el próximo gobierno", explicaron a UNO Santa Fe desde el sector del futuro gobernador.

Desde la actual gestión destacaron que tendrá un rol preponderante el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, durante los encuentros como "la mano política" de Perotti.

"Se verá si se pueden avanzar sobre cuestiones puntuales, sobre todo en áreas sensibles como Desarrollo Social o Salud", especificaron desde Provincia a UNO Santa Fe.