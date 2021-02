Pulga contó por qué se quedó en Colón: "No me dejaron ir"

De todas maneras, el delantero no había vuelto a hablar del tema y en las últimas horas explicó los motivos que lo llevaron a quedarse en Santa Fe a cumplir su contrato, que termina en junio de este año. “Les expliqué a los dirigentes que estoy muy cómodo en la ciudad, que es hermosa y no tenemos ni un tipo de problemas. Nada que haga que uno esté mal, pero simplemente quería buscar nuevos desafíos, jugar alguna copa internacional o volver al club que a uno le dio todo (por Atlético Tucumán). Era solo eso".

Pulga Rodríguez.jpg Luis Pulga Rodríguez contó por qué se quedó en Colón a disputar la Copa de la Liga Profesional. Foto: Pool ARGRA

"Ellos quisieron que siga, porque son los que tienen la última palabra y tienen el papel firmado. Solo manifesté lo que pensaba", declaró en diálogo con TyC Sports.

Pero el argumento no quedó solo ahí: "Conversamos y entendí lo que ellos querían, que eran tres meses más, así que hablé con mi familia y les dije que no me van a dejar ir, que no me dejan ir, así que tenemos que quedarnos unos meses más y que voy a entregarme al 100% como lo hice desde el primer día. Es la forma que uno tiene para mantenerse vigente y ser titular, tratando de buscar cosas importantes".

Pensando justamente en su final de ciclo en Colón, Pulga Rodríguez le tiró un centro a Atlético Tucumán: “Siempre tendrá la prioridad, en junio nos sentaremos a conversar. Pero para llegar a eso uno tiene que seguir haciendo goles y siéndole útil al equipo en la Copa de la Liga Profesional".